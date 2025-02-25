學測五標揭曉！數學成績普遍降 大考中心：非選擇題得分低

114大學學測今天揭曉成績，大考中心同時公布各科五標，並與去年、前年比較。（記者楊綿傑攝）

2025/02/25 11:00

〔記者楊綿傑／台北報導〕114學年度大學學測今天揭曉成績，同時公布各科五標，大考中心副主任黃璀娟指出，各科近3年五標接近，大致維持穩定。不過其中數A四標全降1級分，整體表現較去年降低，主要是非選擇題牽涉跨單元整合，因此得分較低所致，後續會再進一步分析考生答題狀況。

114學測於今年1月18至20日考試，共有12萬1181人報名，較上學年度增加1009人；國文及英文仍是選考人數最多的科目，數A考科則呈現選考人數及百分比逐年增加趨勢；而選考人數科目數則以6科最多，比例達42.89%，近3年呈現逐年增加趨勢。

請繼續往下閱讀...

大考中心今所公布6科各標分別為，國文頂13、前12、均10、後9、底7；英文頂13、前11、均8、後4、底3；數A頂11、前9、均6、後4、底3；數B頂12、前10、均6、後4、底3；社會頂13、前12、均10、後8、底7；自然頂13、前12、均9、後7、底5。

今年國文、英文、數B、社會、自然等4科五標與去年大多相同，僅有零星較去年增減1級分，變化不大。但數A卻在頂標、前標、均標、後標都較去年降1級分，且有中低分數群人數較多、滿級分人數百分比較去年略降的情況，符合當時外界曾評論考題較去年為難。

對此，黃璀娟分析，題目分成選擇題與非選擇題，目前了解考生在非選擇題表現較弱，因考題內容涉及跨單元整合內容，得分較低，影響整體數A表現較去年低一些，後續會在進一步卻認考生各題作答情況，了解得分率與鑑別度，才能分析考生能力狀況，並做為檢討試題設計的參考。

從報考人數來看，應屆考生人數近3年持續下降，不過非應屆考生人數卻持續提高，導致報考總人數持續提高，是否反映何種趨勢？黃璀娟表示，應屆考生逐年遞減能反映整體環境去少子女化的情況，至於非應屆考生增加，或者單科報考人數增加，現在都是自由選考，指要考生符合報考資格，不會特別區辨考生報考動機，尊重考生的選擇。

114大學學測今天揭曉成績，同時公布各科五標。（記者楊綿傑翻攝）

114學測今天成績揭曉，大考中心說明相關統計數據。（記者楊綿傑攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法