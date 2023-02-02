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    燒毀！ 俄議長嗆德「豹-2」將步二戰虎式戰車後塵

    俄羅斯國會下議院議長沃洛丁嗆聲，德國「豹-2」將步80年前「虎式」戰車的後塵，遭到俄軍殲滅。（美聯社、彭博；本報合成）

    俄羅斯國會下議院議長沃洛丁嗆聲，德國「豹-2」將步80年前「虎式」戰車的後塵，遭到俄軍殲滅。（美聯社、彭博；本報合成）

    2023/02/02 18:40

    〔編譯陳成良／綜合報導〕俄羅斯國會下議院「國家杜馬」議長沃洛丁（Vyacheslav Volodin），在蘇聯紅軍於史達林格勒戰役中取得勝利的紀念日到來之際稱，德國總理蕭茲派來與俄羅斯作戰的「豹-2」主戰車，將面臨80年前納粹德國的「虎式」重型戰車一樣的命運：被燒毀！

    據俄羅斯《衛星通訊社》28日報導，沃洛金在Telegram頻道發文稱，歷史表明，並非所有人從納粹德國在史達林格勒城下的慘敗中吸取教訓。

    他說，「梅克爾擔任總理時欺瞞國際社會和自己的人民，幫助基輔納粹政權備戰。德國現任總理蕭茲決定派出德國戰車與俄羅斯作戰，又在這條路上走得更遠。它們（德國戰車）的命運與80年前一樣，將被燒毀，重蹈法西斯分子『虎式』戰車的命運。」

    他還指出，德國領導人應當回憶1943年，並向國民解釋為什麼再次將德國民眾捲入戰爭。

    蘇聯與納粹德國於1942年7月17日到1943年2月2日在史達林格勒交戰，史稱史達林格勒戰役，是第二次世界大戰中最慘烈的戰役之一，交戰雙方先後投入約220萬部隊。蘇聯紅軍方面雖然付出極高代價，但戰役以納粹德國主力機械化第六集團軍30餘萬兵力全軍覆滅告終。史達大林格勒現已改名為伏爾加格勒。

    俄羅斯國會下議院議長沃洛丁（圖右）嗆聲，德國「豹-2」將步80年前「虎式」戰車的後塵，遭到俄軍殲滅。（美聯社）

    俄羅斯國會下議院議長沃洛丁（圖右）嗆聲，德國「豹-2」將步80年前「虎式」戰車的後塵，遭到俄軍殲滅。（美聯社）

    德國防長佩斯托瑞斯1日巡視位於巴伐利亞東部利珀蘭（Lipperland）地區的陸軍基地，並登上1輛準備運往烏克蘭的「豹- 2A6」型主戰車。（路透）

    德國防長佩斯托瑞斯1日巡視位於巴伐利亞東部利珀蘭（Lipperland）地區的陸軍基地，並登上1輛準備運往烏克蘭的「豹- 2A6」型主戰車。（路透）

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