停止劃紅線！ 立陶宛總統︰北約應提供烏克蘭戰機、長程飛彈

立陶宛總統瑙塞達。（路透）

2023/02/01 17:21

〔編譯陳成良／綜合報導〕儘管英德美相繼宣布援助烏克蘭西方主戰車，但這3國隨後又接連表態不願提供西方第4代戰機，就連波蘭願意援烏F-16戰機，也有「須取得北約協商同意」的前提條件。立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nausėda）呼籲北約國家停止劃「紅線」，並提供烏克蘭必要的武器，特別是戰機與長程飛彈！

瑙塞達1月31日接受立陶宛國家廣播電視（LRT）專訪時，感慨地說道：「我看到很多劃下的紅線，有時我甚至認為這些紅線不是我們、西方國家及民主國家劃的，而是俄羅斯這個恐怖主義國家，透過恐懼與威脅而劃下的，並試圖強加於我們身上。」

請繼續往下閱讀...

瑙塞達指出，在涉及烏克蘭方面，事實上已經跨越了一些「紅線」。

他說，「不僅僅是戰車。烏克蘭的歐盟候選國地位原本也是一個禁忌，也是一條紅線。我記得很清楚，戰爭爆發之初，德國一開始就斬釘截鐵地表示只送背心、頭盔之類的，不送武器。但那條紅線也在很久以前就被跨越了。」

瑙塞達強調，軍援烏克蘭已是破釜沉舟，沒有退路，「所以我希望這條紅線，不論是否真的存在，或只存在於我們腦中，也能被跨過。」

他特別提到基輔長期以來對戰機和遠程飛彈的需求，指出「由於戰機和遠程飛彈是必不可少的軍事援助，在戰爭即將發生轉折的關鍵階段，我們必須立即採取行動！」

美英德3國都擺明，不會提供F-16戰機給烏克蘭。（取自美國空軍官網）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法