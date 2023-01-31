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    抗俄軍援來了！美60輛M2布萊德雷步兵戰車登船畫面曝光

    美國運輸司令部公布第一批援烏M2布萊德雷步兵戰鬥車登船畫面。（圖擷自美國運輸司令部）

    美國運輸司令部公布第一批援烏M2布萊德雷步兵戰鬥車登船畫面。（圖擷自美國運輸司令部）

    2023/01/31 16:53

    〔即時新聞／綜合報導〕美國在1月6日宣布軍援烏克蘭M2布萊德雷步兵戰鬥車（M2 Bradley Infantry Fighting Vehicles），而且是吸收波灣戰爭經驗後的M2A2「沙漠風暴行動」（M2A2-ODS）改良版，60輛步兵戰車已經登船，啟程運往歐洲，將成為烏克蘭抵禦俄羅斯的重要助力。

    美國運輸司令部公布第一批援烏M2布萊德雷步兵戰鬥車登船畫面，60輛步兵戰車魚貫駛入滾裝船（RO-RO），滾裝船由美國南卡羅來納州啟航駛向歐洲，準備提供給烏克蘭抗俄。

    美國運輸司令部表示，布萊德雷是美國提供給烏克蘭非常強大的車輛，這讓烏軍有希望透過與俄軍相匹配或超過其擁有的裝備，增強他們在戰場上向前推進和收復失地的能力。

    布萊德雷雖不是傳統軍武定義的「戰車」（Tank，即坦克），卻號稱「戰車殺手」。據報導，1991年沙漠風暴行動（ODS）期間，M2A2的實戰表現極佳，擊毀伊拉克戰車的數量，比M1艾布蘭主戰車（MBT）還多，然後又根據伊拉克戰爭的經驗，促成了M2A2-ODS的升級方案，包括先進的熱顯示系統，以及紅外線對抗系統，能夠誘騙來襲的反戰車飛彈（ATGM），提升戰場生存率。

    60輛M2布萊德雷步兵戰鬥車是美國最新援烏軍備。（圖擷自美國運輸司令部）

    60輛M2布萊德雷步兵戰鬥車是美國最新援烏軍備。（圖擷自美國運輸司令部）

    60輛步兵戰車魚貫駛入滾裝船，滾裝船由美國南卡羅來納州啟航駛向歐洲，準備提供給烏克蘭抗俄。（圖擷自美國運輸司令部）

    60輛步兵戰車魚貫駛入滾裝船，滾裝船由美國南卡羅來納州啟航駛向歐洲，準備提供給烏克蘭抗俄。（圖擷自美國運輸司令部）

    60輛步兵戰車魚貫駛入滾裝船，滾裝船由美國南卡羅來納州啟航駛向歐洲，準備提供給烏克蘭抗俄。（圖擷自美國運輸司令部）

    60輛步兵戰車魚貫駛入滾裝船，滾裝船由美國南卡羅來納州啟航駛向歐洲，準備提供給烏克蘭抗俄。（圖擷自美國運輸司令部）

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