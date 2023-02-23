俄烏戰爭明屆滿1年 改變全球「5大指標」

俄烏戰爭即將屆滿1週年，對烏克蘭而言無疑是一場災難，對全球而言也是一次劇烈的衝擊。（美聯社）

2023/02/23 13:42

〔即時新聞／綜合報導〕俄烏戰爭明（24日）即將屆滿1週年，戰爭對烏克蘭而言無疑是一場災難，對全球而言也是一次劇烈的衝擊。

根據《美聯社》報導，成千上萬平民喪生、無數建物被摧毀，俄烏雙方都承受數萬士兵傷亡。聚焦全球範圍，入侵行動衝擊了歐陸國家的安全意識，重塑了國與國的關係；緊密相關的全球經濟也因此產生裂痕，凸顯其脆弱之處。外媒整理了俄烏戰爭爆發至今，改變世界的5個重要指標。

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歐戰重現

戰事爆發的3個月前，時任英國首相強生（Boris Johnson）曾表示，英國軍隊不再需要重型武器，他說：「在歐陸進行戰車大戰無疑是老舊的觀念，時代已經不同。」如今，強生卻不斷敦促英國派遣更多戰車，幫助烏克蘭擊退俄羅斯入侵。

這場21世紀的軍事衝突，卻與20世紀的戰爭有許多相似之處。縱使衛星、無人機等新技術相繼投入，烏東頓巴斯（Donbass）地區的戰鬥仍異常殘酷，泥濘、戰壕與步兵浴血廝殺等場景，無不讓人想起逾百年前的第一次世界大戰。

戰爭也引發新一波的軍備競賽，使不少專家聯想到二戰爆發前的景況。俄羅斯發布動員令，預計將部隊自原先100萬人，擴充至150萬人；美國軍援烏克蘭，並加緊生產軍備、補足庫存；法國規劃在2030年，把軍費支出提升三分之一；德國放棄了「禁運武器至衝突地區」原則，將飛彈、戰車輸出烏克蘭。

英國巴斯大學（University of Bath）學者伯里（Patrick Bury）指出，在烏克蘭戰爭中，槍砲彈藥依舊是最重要的武器，「常規戰爭，即國與國之間的戰爭，毫無疑問又回來了」。

歐盟、北約的考驗與強化

俄國總統普廷（Vladimir Putin）試圖透過戰爭，分化西方國家並削弱北大西洋公約組織（NATO），孰料北約竟因此愈發活躍，芬蘭與瑞典紛紛放棄軍事中立，申請加盟北約以抵禦俄羅斯。

歐盟則對俄羅斯祭出強硬制裁，並持續金援烏克蘭。戰爭讓早前的英國脫歐風波降溫，雙方關係已明顯緩和。英國國防專家克拉克（Michael Clarke）認為，歐盟正扮演稱職角色，對俄羅斯實施嚴厲的制裁，克拉克也提到：「令人意外的，美國正以世人從未預見的姿態，重返並襲捲整個歐洲大陸」。

北約不僅向烏克蘭投入價值數十億美金的武器裝備，也進一步鞏固其東翼防線。鄰近戰區的波蘭、波羅的海三國，全力促成歐盟、北約針對東線布防。然而，聯盟仍存在不穩定因子，例如匈牙利總理歐爾班（Viktor Orban），大力反對制裁俄國、拒絕軍援烏克蘭，更試圖阻撓歐盟的援助計畫。

衝突持續的時間越長，西方國家的團結將面臨越多考驗。對此，北約祕書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）去年底強調：「俄羅斯刻意營造一場長期戰爭，但北約也已經為曠日廢時的戰鬥做足準備」。

新鐵幕成形

戰爭讓俄羅斯遭到西方國家排擠。俄羅斯寡頭及其事業體，無不成為歐美制裁的目標，諸如麥當勞、宜家家居（IKEA）等國際品牌也接連退出俄國。

縱使如此，俄羅斯卻並非孤立無援，與中國的經貿來往頻頻升溫。中方迄今沒有公開軍援俄羅斯，但美國擔憂近日恐將出現變數。不少專家深信，中國正密切關注這場衝突，其結果將影響北京動用武力收復台灣的可能性。

普廷也強化與北韓、伊朗的軍事合作，近日證實俄軍利用兩國提供的武裝無人機，攻擊烏克蘭的數個基礎設施。俄方更持續深化其在非洲、中東的影響力，從烏東頓巴斯到非洲薩赫勒（Sahel）地區，都可以見到普廷扶持的瓦格納傭兵集團（Wagner Group）軍容日漸壯大。

一如冷戰時期，世界逐漸分裂成兩大陣營的態勢，但印度等關鍵國家仍未清楚表態，或將採取觀望姿態，圖謀己方的最大利益。倫敦國王學院（King's College London）衝突與安全專家傑曼（Tracey German）分析，俄烏衝突擴大了「美國為首的自由秩序」、及「俄中兩大強權陣營」之間的裂痕。

飽受衝擊的全球經濟

歐盟國家的暖氣使用受限、非洲市場糧食短缺等狀況，人們對戰爭帶來的經濟衝擊，相信已有深刻的體驗。

戰前歐盟國家的天然氣幾乎泰半倚靠俄羅斯進口，另有三分之一的原油來自俄國的石油公司。戰爭爆發後歐盟對莫斯科實施制裁，引發俄方以能源價格反制，寫下自1970年代以來的最高能源價格紀錄。

全球經貿活動尚未從武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）的傷害中恢復，俄烏戰爭再度讓全球糧食、食用油、肥料供應陷入危機。俄軍甚至封鎖黑海，禁止烏克蘭運糧船出航，迫使聯合國出面斡旋，解決糧食價格飆高的危機。戰爭恰如新冠疫情一般，凸顯高度「全球化」的同時，卻讓世界變得更加脆弱。

戰爭破壞了全球應對氣候變遷的努力，歐盟國家因為供應中斷，重新啟用煤炭等化石燃料，造成嚴重汙染。然而，正因為歐洲亟欲擺脫俄羅斯的石油、天然氣壟斷，歐盟將加速向「可再生能源」過渡。國際能源署（IEA）表示，未來5年綠能的發展幅度將與過去的20年相當，意外彰顯了可再生能源的重要性。

充斥不確定性的新時代

俄烏戰爭提醒世人，個體幾乎無法控制歷史的進程。800萬躲避戰火、逃離家園的烏克蘭人，想必有最深刻的體會。數十年來歐洲歌舞昇平的景象瞬間被粉碎，取而代之的是未知與焦慮瀰漫。

普廷日前「隱晦」威脅將動用核武，讓冷戰後早已被遺忘的恐懼感徹底復甦；俄烏雙方在烏克蘭札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠周遭，數度發生激戰，人們被迫面對車諾比（Chernobyl）核災重現的風險；普廷2月21日在國情咨文宣布，片面暫停與美國的「新戰略武器裁減條約（New START Treaty）」，縱使普廷表示仍會尊重條約對核武的限制，但此舉無疑加劇了人們對核對抗升級的擔憂。

俄烏戰爭即將屆滿1週年，對烏克蘭而言無疑是一場災難，對全球而言也是一次劇烈的衝擊。（美聯社）

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