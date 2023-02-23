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    烏俄戰爭週年》俄前總統：若輸掉戰爭 俄羅斯將被撕成碎片

    梅德維傑夫（Dmitry Medvedev）在22日表示，俄羅斯若是輸掉這場戰爭，整個國家恐怕將會被撕成碎片。（美聯社）

    梅德維傑夫（Dmitry Medvedev）在22日表示，俄羅斯若是輸掉這場戰爭，整個國家恐怕將會被撕成碎片。（美聯社）

    2023/02/23 12:08

    〔即時新聞／綜合報導〕自去年2月24日俄羅斯入侵烏克蘭，戰爭即將屆滿1週年。俄羅斯前總統、現任聯邦安全會議副主席梅德維傑夫（Dmitry Medvedev）在昨（22）日公開呼籲，如果俄羅斯輸掉或停止這場「特殊軍事行動」，俄羅斯不但會就此消失，整個國家也將會被撕裂成碎片。

    《CNN》 報導，梅德韋傑夫22日在Telegram上發文表示，如果俄羅斯在沒有取得勝利的情況下，就此停止「特別軍事行動」，俄羅斯就會消失，並且被撕裂成碎片。接著還在文中聲稱，如果美國停止向基輔政權提供武器，這場戰爭很快就會結束。

    梅德韋傑夫還針對美國總統拜登（Joe Biden）曾在演講中提到，「如果俄羅斯停止入侵烏克蘭，戰爭就會結束。如果烏克蘭停止防禦俄羅斯，那將是烏克蘭的末日」進行強烈抨擊，並認為這是「精心編造的謊言」，他指出，「為什麼俄羅斯公民要相信在20世紀和21世紀發動戰爭最多的美國領導人言論，卻指責我們咄咄逼人？」

    另外，梅德韋傑夫也對現任俄國總統普廷（Vladimir Putin）的國情咨文發表評論，特別是宣布俄羅斯暫停參與《新削減戰略武器條約》（Strategic Arms Reduction Treaty，New START），並聲稱這是「一個遲來的、不可避免的決定」。

    梅德韋傑夫又強調，「如果美國想要擊敗俄羅斯，那麼我們就處於世界衝突的邊緣，如果美國想打敗俄羅斯，那麼我們有權使用包括核武器在內的任何武器來保衛自己」。

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