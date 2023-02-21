拜登親訪基輔表態力挺 氣死莫斯科鷹派軍事專家

美國總統拜登（圖左）20日造訪基輔，會晤烏克蘭總統澤倫斯基（前排右），此舉讓俄羅斯不少鷹派軍事專家憤怒，也讓今（21）日即將發表合理化「特別軍事行動」重要演講的俄羅斯總統普廷備感壓力。（法新社）

2023/02/21 17:43

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭將滿1年之際，美國總統拜登20日閃電親訪烏克蘭首都基輔，會晤烏克蘭總統澤倫斯基，還宣布再向烏國提供5億美元（約新台幣153億元）軍援，展現美國堅定挺烏抗俄決心；對此，俄羅斯不少鷹派軍事專家甚感不滿，也讓今（21）日將發表合理化「特別軍事行動」重要演講的普廷備感壓力。

根據《CNN》報導，烏開戰爭迄今拜登首次拜訪烏克蘭，在2月24日雙方開戰即將屆滿1年，故拜登驚喜現身基輔，具有關鍵性的象徵意義，不過此舉卻引起俄羅斯軍事和極端主義份子不滿與憤怒，因今日稍晚俄羅斯總統普廷即將發展重要演說。克里姆林宮發言人指出，普廷將在演講中宣揚他在這場「特別軍事行動」之中所獲得的成就。

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俄羅斯記者馬爾丹（Sergey Mardan）在Telegram頻道直言，「拜登在基輔，很明顯就是對俄羅斯的羞辱」。俄羅斯退伍軍人、前聯邦安全局（FSB）官員吉爾金（Igor Girkin）嘲諷地說，「拜登可能早已悠哉造訪過戰火最激烈的烏東前線」、「如果這位老爺爺也被帶到巴赫姆特（Bakhmut）且毫髮無傷，我也不會感到意外」。

由俄羅斯陸軍與海軍軍人經營的Telegram「Zapiski michmana Ptichkina」帳號則稱，「特殊軍事行動已經快滿1年，我們在『基輔』等待的是俄羅斯總統而非美國總統」。

報導稱，吉爾金是俄羅斯鷹派軍事部落客之一，部分部落客擁有數十萬粉絲，負責提供戰況分析，過去也一再批評普廷任用的將軍在戰場上不夠強硬，這次拜登訪烏，對有些民眾來說，更是戰爭失利的另一個象徵。

此外，拜登訪問烏克蘭的舉動，也是美國領導人史無前例進入沒有大量美軍部屬的活要戰區。

白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）透露，在拜登動身前往基輔數小時前，美方曾知會俄羅斯拜官方，拜登造訪烏國計畫和目的為「去衝突化」。俄羅斯前總統梅德維傑夫（Dmitry Medvedev）直言「美國挺烏克蘭如同戰爭販子一般好戰」。該報嘗試聯繫克宮，但至今尚未針對拜登訪烏行程發表任何評論。

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