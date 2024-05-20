獨缺侯友宜 總統就職另五都首長都到了

第16任總統賴清德、副總統蕭美琴就職慶祝大會今日在總統府前廣場舉行。六都首長獨缺新北市長侯友宜，其餘5人台北市長蔣萬安（前排左起）、桃園市長張善政、台中市長盧秀燕、台南市長黃偉哲、高雄市長陳其邁皆出席慶祝大會。（記者塗建榮攝）

2024/05/20 11:16

〔記者黃靖媗／台北報導〕第16任總統賴清德、副總統蕭美琴就職慶祝大會今（20）日在總統府前廣場舉行，六都首長除了新北市長侯友宜外，其餘五都市長都有出席；另外，民眾黨主席柯文哲、時代力量黨主席王婉諭等各黨主席也都到場，國民黨主席朱立倫則未到場，國民黨立委僅謝衣鳯現身。

台中市長盧秀燕約於上午10時30分抵達會場，與台北市長蔣萬安、桃園市長張善政、台南市長黃偉哲、高雄市長陳其邁一同坐在觀禮席第一排，5人談笑風生，盧秀燕更頻頻與黃偉哲及陳其邁互動、對話。

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缺席就職典禮的新北市長侯友宜今日上午赴新北市中和區視察藤寮坑溝二期成果「生態新北─水之生態饗宴」、安邦段青年社會住宅新建統包工程完工，11時赴土城區中央路3段視察人行道改善工程，侯友宜昨日已先備妥寫著「地方中央 協力齊心 中華民國 和樂富強」16字的祝賀花籃，祝賀賴清德與蕭美琴就職。

台中市長盧秀燕（中）頻頻與台南市長黃偉哲（右二）及高雄市長陳其邁（右一）互動、對話。（記者塗建榮攝）

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