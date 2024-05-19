CNN首頁報導蔡英文 讓台灣登上世界、對抗中國的領袖

美國有線電視新聞網（CNN）18日報導即將卸任的台灣總統蔡英文，介紹她執政8年期間為台灣帶來的影響與改變。（圖擷取自CNN官網）

2024/05/19 14:44

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕520總統就職典禮明登場，蔡英文總統即將卸下8年的總統職務，美國有線電視新聞網（CNN）18日在首頁刊出報導，以「讓台灣登上世界地圖，並且挺身對抗中國的領導人」（Tsai Ing-wen: the leader who put Taiwan on the map and stood up to China）為題，介紹她執政8年為台灣帶來的影響與改變。

根據《CNN》報導，蔡英文從未立志成為領導者，從小個性害羞她，曾渴望成為考古學家，因為「已經死掉的人不會跳起來跟你爭論。」不過她最終在世界上最動盪的地緣政治區域，為台灣繪製出一條新航線。

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報導指出，蔡英文在2016年就職成為台灣第一位女總統時曾表示，「此時此刻，台灣面臨著困難的局面。」8年後，67歲的她在2屆任期後準備卸任，期間她成功為擁有2300萬人口的台灣，提升國際形象提升、與美國建立更堅定夥伴關係，並且持續進行國防改革，同時鞏固了獨特的台灣認同價值。

然而，《CNN》也提到台灣正面臨著迫在眉睫的「中國入侵威脅」，中國在強人領袖習近平的領導下，變得更加自大且好戰，同時加大對台灣的施壓，同時發誓永遠不會放棄使用武力控制台灣。對此，一些人指責蔡英文讓台灣與北京關係緊張，加劇了兩岸緊張局勢，但多數人讚揚她挺身對抗中國、捍衛台灣主權以及自由和民主。

另外，雖然台灣過去曾有過殘暴的獨裁統治和鎮壓少數族群歷史，但蔡英文政府執政期間，不僅倡導LGBTQ（多元性別）權利，更成為亞洲民主與自由價值觀的堡壘，這與習近平對中國獨裁、社會保守主義、父權制的統治，形成鮮明對比。不僅如此，自蔡英文上任以來，提高了台灣的國際地位和認可度，鞏固了其作為重要民主夥伴和全球微晶片供應鏈中不可或缺的一環。

2019年，台灣成為亞洲第一個同性婚姻合法化的國家；全球爆發武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情，儘管被排除在世界衛生組織（WHO）之外，但在蔡英文政府堪稱典範的防疫措施，以及努力幫助其他國家的表現，讓台灣贏得國際讚譽，同時在外交領域上也有所突破，得到包括美國、日本和捷克的支持。

大西洋理事會全球中國中心的非常駐研究員宋文笛（Wen-Ti Sung）表示，「她將被譽為讓台灣在國際舞台上嶄露頭角的人。」報導也指出，這位領導人並非完沒無缺，台灣國內民眾對於薪資、民生、房價等問題的不滿情緒漸增，但根據多項民調顯示，蔡英文的支持率仍高於反對率，在台灣進入民主時代後的卸任總統之中，是前所未有的。

5月20日，蔡英文將交棒給前行政院長、前副總統賴清德，後者在今年1月代表執政的民進黨，贏得前所未有的連續第3個執政任期。今年1月，蔡英文以總統身份發表最後一次新年談話，她總結了台灣過去8年的轉變，「台灣已經不再被忽視，如果有人問我為台灣留下什麼，我會說我留下了一個『世界的台灣』。」

台灣總統蔡英文的報導，18日在美國有線電視新聞網（CNN）首頁刊出。（圖擷取自CNN官網）

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