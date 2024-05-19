南韓屢傳恐怖情人兇殺案 女性尋求和平分手方法

南韓男性殺害女友、妻子的事件頻傳，使得女性相當關注和平分手方法。韓國情侶示意圖。（歐新社）

2024/05/19 13:56

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓去年至少有138名女性被男性伴侶殺害，另有311名女子在恐怖情人謀殺未遂後生還，導致韓國女性相當關注和平分手方法，避免自己和家人的生命遭受威脅。

據《韓聯社》報導，南韓25歲崔姓醫學生，今年3月6日因不滿女友提分手，在首爾公寓頂樓將其活活砍死，本月落網後承認犯案；擁有美國律師執照的50多歲男子，和妻子正在打離婚官司，太太去年12月前往其首爾住處要拿小孩的包包時，慘遭毆打並被勒斃。

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除了這些引人關注的高學歷恐怖情人之外，還有許多未被媒體報導的兇殺案，讓南韓女性人心惶惶。首爾24歲朴姓女設計師透露，她和好友都相當小心，不會向約會對象透露自己的住址，免得分手後全家遭殃。

南韓警察廳資料顯示，因約會暴力而被拘留的數量也持續增加，去年達到1萬3939人，比2020年增加了55.7％。南韓國會立法調査處許姓研究員指出，在相關案件中，男性將伴侶視為自己的財產而不是人，一旦被提分手就會想盡辦法來「懲罰」對方。

韓國部分國會議員已著手修訂家暴法律，將約會暴力納入其中，南韓女性律師協會閔姓主任透露，現行法律確實存在漏洞，對伴侶實施暴力的嫌犯不僅能夠避免留下犯罪紀錄，還可以透過接受治療來除罪，不會受到真正的處罰。

南韓國會目前尚未通過新法，因為在「約會關係」的定義、政府介入程度等方面存在分歧。閔女表示，即使法律通過了也不能完全解決問題，必須透過教育來讓小孩知道正確的性別角色關係，從根本上改變社會觀念。

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