澳洲男大生誤食老鼠藥驚傳案外案 「女性友人」丈夫也是中毒身亡

澳洲男子蕭雷中毒案，楊女聲稱是蕭雷誤飲含老鼠藥的果汁。（資料照）（記者王冠仁攝）

2024/05/20 12:32

〔記者王冠仁／台北報導〕來台當交換學生的澳洲男子艾力克斯蕭雷（Alex Shorey）誤食老鼠藥，與蕭雷「過從甚密」的45歲楊姓女子聲稱，是她將老鼠藥加入果汁企圖輕生，卻被蕭雷「誤喝」，她被依重傷害罪嫌送辦。沒想到，今年有名英國男子來台尋找失聯哥哥大衛，大衛居然是楊女丈夫，且在1年多前離奇死亡，當時大衛也出現類似蕭雷中毒的症狀，警方不排除楊女下毒，現正全力釐清。

警方指出，去年4月，來台在淡江大學擔任交換學生的蕭雷，因身體不適忽然住進加護病房，醫院查出他是老鼠藥中毒；蕭雷父母來台，楊女聲稱蕭雷是因為吃台灣小吃中毒，蕭雷父母為了安排醫療專機在澳洲募款，引起關注。事後蕭雷被送回澳洲治療，檢警也著手調查。

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蕭雷在2022年12月來台念書，在台期間，他在北市一家補習班兼差教課，透過朋友介紹認識楊女。他上課前會去楊女家中「備課」，但兩人又並非「正常男友朋友」。

蕭雷中毒送醫後，警方約談楊女，楊女聲稱，她在國外結婚的丈夫於2023年年初過世，她心情低落，才購買液態老鼠藥加入果汁打算輕生，沒想到蕭雷去她家時「誤喝」，楊女在今年初被依重傷害罪嫌送辦。

不過，今年1月時，一名英國男子來台灣尋找失聯的哥哥大衛，英國男子最後跑到台北市中山分局向警方求助，警方根據對方提供的線索，發現大衛在去年1月過世，而且其妻子赫然就是楊女。

據悉，大衛當時也因身體不適送醫，救治後回天乏術，但當時大衛的症狀類似老鼠藥中毒；當時大衛遺體發還給楊女後，楊女隨即將其火化。

檢警懷疑大衛之死與楊女脫不了關係，在今年5月前往楊女住處搜索，起獲大衛的骨灰與多張信用卡；正當警方準備拘提楊女之際，楊卻因身體不適住進醫院。警方不排除楊女「裝病」，將待她狀況穩定後進一步釐清。

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