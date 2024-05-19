誰對東協經濟影響力更大？ 泰國、寮國逾70％受訪者選中國

新加坡智庫東南亞研究所報告顯示，泰國與寮國有超過70%受調者認為中國對東協經濟影響力最大。（歐新社）

2024/05/19 13:21

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕新加坡智庫東南亞研究所（ISEAS Yusof Ishak Institute）4月發布《2024東南亞現況》報告，有一項調查為「對東協（ASEAN）經濟影響力最大的國家」，其中泰國與寮國受調者認為中國影響力最大，分別有70.6%與77.5%，是東協國家內唯二比例超過70%的國家，但兩國受調者對於中國的影響力普遍抱持「擔憂」。

根據泰國《民族報》報導，新加坡智庫東南亞研究所4月發布《2024東南亞現況》報告，顯示若東協國家被迫在中美選邊站時，有50.5%的東協國家人民將選擇中國、49.5%選擇美國，為2020年來親中比例首次超越親美比率。在對東協國家經濟影響力上，泰國與寮國各有超過70%受調者認為中國影響力最大，但普遍抱持「擔憂」態度。

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報告指出，儘管泰國與寮國雙雙認為中國對東協的經濟影響力最大，但對於中國經濟影響力的看法，泰國與寮國各有80.3%與72.7%受調者表示「擔憂」。外媒分析，東協國家民眾在這次報告內首度偏向中國，主要是因為中國在東協地區的政策走向、投資力度以及經貿合作協議所致。

依照台灣民主實驗室（Doublethink Lab）2022年發布的「中國影響力指數」（China Index），泰國在全球受中國影響指數排名第4，僅次於巴基斯坦、柬埔寨和新加坡。在中美印太地區分析上，澳洲智庫「羅伊國際政策研究院」（Lowy Institute）2023年報告顯示，2018年至2022年止，美國在印太區域的經濟關係、軍事網絡、外交和文化影響力上，持續落後中國。

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