對中釋善意！賴清德：從雙邊對等觀光旅遊、來台就學 追求兩岸和平共榮

總統賴清德今天宣誓就職，以「打造民主和平繁榮的新台灣」發表就職演說。針對兩岸議題，賴清德宣告，民主自由是台灣不可退讓的堅持。（記者塗建榮攝）

2024/05/20 11:38

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全文》賴清德總統就職演說 打造民主和平繁榮的新台灣

〔記者陳昀／台北報導〕總統賴清德今天宣誓就職，以「打造民主和平繁榮的新台灣」發表就職演說。針對兩岸議題，賴清德宣告，民主自由是台灣不可退讓的堅持，和平是唯一的選項，繁榮是長治久安的目標，希望中國正視中華民國存在的事實，尊重台灣人民的選擇，但也具體釋出善意，喊話可以從雙邊對等的觀光旅遊，以及學位生來台就學開始，一起追求和平共榮。

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「和平無價，戰爭沒有贏家！」賴清德表示，明年第二次世界大戰結束滿80年，台灣和各國都走過戰後艱辛的復興道路，才有今天的發展成果，沒有人願意讓戰爭摧毀這一切。如今，俄烏戰爭和以哈戰爭，持續衝擊全世界，中國的軍事行動及灰色脅迫，也被視為全球和平穩定最大的戰略挑戰。

他說，台灣位居「第一島鏈」戰略位置，牽動世界地緣政治的發展；早在1921年，蔣渭水先生就曾說台灣是「世界和平第一關的守衛」，2024年的今天，台灣的角色更加重要。

賴清德指出，國際間已有高度共識，認為台海的和平穩定，是全球安全與繁榮不可或缺的要素，為了因應當前複雜的國際情勢，世界各國已經展開積極的合作，來維持區域的和平穩定。上個月美國完成了「印太安全補充撥款法案」的立法，將提供印太區域額外安全援助，支持台海的和平穩定，感謝世界各國對台灣的重視和支持，我們也要向世界宣告：「民主自由，是台灣不可退讓的堅持，和平是唯一的選項，繁榮是長治久安的目標！」

賴清德提及，由於兩岸的未來對世界的局勢有決定性的影響，承接民主化台灣的我們，將是和平的舵手，新政府將秉持「四個堅持」，不卑不亢，維持現狀，他也呼籲中國停止對台灣文攻武嚇，一起和台灣承擔全球的責任，致力於維持台海及區域的和平穩定，確保全球免於戰爭的恐懼。

賴清德強調，台灣人民熱愛和平，與人為善，他始終認為，如果國家領導人以人民福祉為最高考量，那麼，台海和平、互利互惠、共存共榮，應該是彼此共同的目標。因此，他希望中國正視中華民國存在的事實，尊重台灣人民的選擇，拿出誠意，和台灣民選合法的政府，在對等、尊嚴的原則下，以對話取代對抗，交流取代圍堵，進行合作，可以先從重啟雙邊對等的觀光旅遊，以及學位生來台就學開始，一起追求和平共榮。

賴清德對國人喊話說，我們有追求和平的理想，但不能有幻想，在中國尚未放棄武力犯台之下，國人應該了解「即使全盤接受中國的主張，放棄主權，中國併吞台灣的企圖並不會消失。」

賴清德認為，面對來自中國的各種威脅滲透，我們必須展現守護國家的決心，提升全民保家衛國的意識，健全國安法制，並積極落實「和平四大支柱行動方案」，強化國防力量，建構經濟安全，展現穩定而有原則的兩岸關係領導能力，以及推動價值外交，跟全球民主國家肩並肩，形成和平共同體，來發揮威懾力量，避免戰爭發生，靠實力達到和平的目標！

總統賴清德今天宣誓就職，以「打造民主和平繁榮的新台灣」發表就職演說。（記者塗建榮攝）

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