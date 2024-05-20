賴清德承諾：健保永續經營 勞保絕對不會倒

總統賴清德今天宣誓就職，以「打造民主和平繁榮的新台灣」發表就職演說。（記者塗建榮攝）

2024/05/20 11:51

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全文》賴清德總統就職演說 打造民主和平繁榮的新台灣

〔記者陳昀／台北報導〕總統賴清德今天宣誓就職，以「打造民主和平繁榮的新台灣」發表就職演說。在民生議題方面，賴清德承諾持續強化食品安全、道路安全、校園安全、社會安全網等保障，並確保健保永續經營、強調「只要政府在，勞保絕對不會倒」，也會推動二次能源轉型，強化電力系統韌性。

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賴清德認為，經濟發展的果實，應該全民共享，他將在推動「國家希望工程」、擴大社會投資之下，建立一個有愛和道德勇氣的台灣社會，年輕人可以看見希望，壯年人可以實現夢想，老年人可以擁有幸福，弱勢者可以得到照顧。每個人在人生的每一個階段，都能獲得政府的支持。

賴清德主張，未來，幼托、長照、社會住宅等服務要延續擴大；物價、房價、貧富差距等問題，要不斷改善；食品安全、道路安全、校園安全、社會安全網等保障，要持續強化；教育、司法、轉型正義等改革工作，也都要繼續做下去！

賴清德說，他了解國人對生活的煩惱和期待，大家關心的議題、社會需要的改革，政府都會積極以對，全力以赴。大家希望收入更高，他會推動產業升級，創造更好的薪資環境；大家期待治安更好，他會積極打擊黑金、槍、毒和詐騙；大家需要供電穩定，我會推動第二次能源轉型，發展多元綠能、智慧電網，強化電力系統的韌性。

對於大家關心勞保財務，賴清德再次強調，只要政府在，勞保絕對不會倒；大家重視交通安全，他會打造符合人本的交通環境，擺脫「行人地獄」的惡名；大家期待政府能夠幫助家庭照顧者減輕負擔，以及協助產業改善缺工的困境，這些問題，他都會積極解決。迎向未來，大家都期待一個更強韌的台灣，可以妥善因應傳染病、天災地變等各類型災害，以及加速都市更新，解決危老建築的問題。

賴清德也期許自己發揮醫師專業，集結各界力量，打擊癌症，以及成立「體育暨運動發展部」推展全民運動，並確保健保永續經營，讓國人活得長壽又健康。賴清德承諾，未來台灣將保有多樣性的生態環境，多元族群的文化，以實踐環境永續、文化永續，讓國家更美好；有更多元發展的創新經濟、更普及的數位科技應用、更好的競爭力和雙語力、更強大的公共支持服務體系，也會有更尊重性別平等的環境，讓每一位國民的權利受到保障，更要讓每一個縣市，依據特色發展，推動地方創生產業，落實「均衡台灣」的目標，處處可以安居，人人可以樂業。

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