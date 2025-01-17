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    首頁　>　社會

    曾創史上最大檢警貪汙案 74歲電玩大亨周人蔘離世明舉行告別式

    曾經叱吒風雲的電玩大亨周人蔘本月4日離世。（資料照）

    曾經叱吒風雲的電玩大亨周人蔘本月4日離世。（資料照）

    2025/01/17 10:56

    〔記者劉慶侯／台北報導〕曾因長期賄賂檢警，造成我國治安史上最大規模貪瀆弊案的電玩大亨周人蔘，已在元月4日離世，享壽74歲，明（18日）將在新北殯儀館明倫廳舉行告別式。

    電玩大亨周人蔘是為讓賭博電玩免被取締，花費高達數千萬向警察、檢察官行賄，結果在1996年爆發，當時震驚台灣社會，涉案檢警多達197人，為台灣史上最大規模的檢警貪污案。

    電玩弊案纏訟逾23年，高等法院更五審才於2016年7月宣判警官張德星涉收賄等兩罪，重判6年6月、褫奪公權4年。他也是最後一位遭判刑定讞的警官。

    同時，周人蔘公關帳房連玉琴被依非公務員對公務員行賄罪，判8月徒刑、褫奪公權2年。至於其他涉案檢警被告，都早已判決定讞。

    較受矚目的檢察官涉案部份，前台北地檢署檢察官許良虔因收賄，被重判8年4月定讞。另外，前板橋地檢署主任檢察官洪家儀，在更四審被依修正前的「包庇常業賭博罪」判刑1年，當時洪以80歲高齡入獄。

    警界高官部份，前台北市警局督察長陳衍敏、前嘉義市警察局長程文典，因更二審至更四審已三次獲判無罪。至於收賄的前松山分局副分局長練錫銘等多名官警皆被判有罪。

    1996年爆發的電玩大亨周人蔘行賄檢警弊案，因捲入的官警人數眾多創下歷史之最，北檢起訴被告多達194人，其中官警有38人，也讓多位警「明日之星」，如程、洪等人中箭落馬。

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