批陳玉珍用意識形態毀掉公視 導演陳世杰：中國主子還沒來就開始搞

國民黨立委陳玉珍在立法院議場與導演陳世杰發生口角衝突，陳世杰表示，當他們用人性討論時代悲劇，陳卻用意識形態毀掉公視成長的可能，更痛批陳玉珍「中國那邊的主子還沒來就開始搞」。（林宜瑾辦公室提供）

2025/01/17 11:50

〔記者李文馨／台北報導〕國民黨立委陳玉珍提案刪除公視編列對公視基金會捐助經費23億預算案，引發全民怒火。多位民進黨立委今（17日）偕同影劇工作者在立法院召開記者會，不料，在記者會尾聲，國民黨立委陳玉珍突與導演陳世杰發生口角衝突，陳世杰表示，當他們用人性討論時代悲劇，陳卻用意識形態毀掉公視成長的可能，更痛批陳玉珍「中國那邊的主子還沒來就開始搞」。

民進黨立委郭昱晴、陳培瑜、范雲、吳沛憶、林宜瑾、陳秀寳、張雅琳今偕導演陳世杰、李志薔、編劇王小棣、溫蓮忻、林映竹等人一同召開「拒絕藍白政治黑手，捍衛台灣影視命脈」記者會。

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郭昱晴指出，陳玉珍大筆一刪，刪除公視23億元的預算，該預算到目前為止，還沒有修正動議送到議事處，他們等著看國民黨團是否會怕，聽說會把預算進行不同的刪改。她強調，公視是許多年輕朋友第一份的影視工作，不管是學生劇場、人生劇場或是金鐘獎得獎作品，以及台劇「我們與惡的距離」等優質戲劇，他們站出來提醒藍白不要再惡搞台灣。

林宜瑾也批評，「黑潮計畫」是投資影視文化產業相當重要活水，但國民黨卻以台流、黑潮語意模糊為由，恣意大砍預算，還稱此計畫是非必要資源，根本看不起文化、看不起藝術。她說，她最害怕的就是影響日後整體影視、媒體產業的自我審查，破壞台灣自由多元的創作環境，「我要告訴國民黨，這筆帳，台灣人一定會記著！」

在記者會尾聲，在一旁等待受訪的陳玉珍則與現場導演、編劇起衝突。郭昱晴首先質問，「要撤案了嗎？」，並指她昨天在導演楊力州臉書粉專下留言強調不收手，陳玉珍則表示，希望大家留下聽她受訪，吳沛憶怒嗆，她又要說謊，台灣人應清楚陳玉珍一人刪了50億元的文化預算，就是文化殺手。

陳世杰隨即拿起麥克風回擊，指陳玉珍到楊力州的臉書留言，並要求公開連署名單。他說，自己也是其中一員，「我叫陳世杰，妳記住了，妳的主子還沒過來，現在就開始搞，中國那邊的主子」；陳玉珍則反嗆，「意識形態，又在講意識形態」。

陳世杰說，「當我們用人性、用政治，討論這些時代悲劇的時候，只有妳用意識形態毀掉公視成長的可能」。他也說，目前（罷免）連署已經有2萬多人，而陳玉珍只有4000多的選票，誰的民意比較寬。陳再回，「連查證都不會嗎？」郭昱晴則說，不要欺負工作者，不要跟文化界為敵，「我沒有要聽你廢話啦」，雙方不歡而散。

國民黨立委陳玉珍在立法院議場與導演陳世杰發生口角衝突，陳世杰表示，當他們用人性討論時代悲劇，陳玉珍卻用意識形態毀掉公視成長的可能，更痛批陳玉珍「中國那邊的主子還沒來就開始搞」。（記者李文馨翻攝）

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