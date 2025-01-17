立院表決公平會人事案 李鎂、洪財隆遭藍白聯手封殺

立法院17日舉行院會，並進行公平會人事同意權案投票，隨即開票。（記者方賓照攝）

2025/01/17 11:52

〔記者陳政宇／台北報導〕公平交易委員會4位委員任期將於本月31日屆滿，行政院提名現任主委李鎂、副主委陳志民、委員洪財隆續任，以及現任公平會服務業競爭處處長林慶堂為新任委員。立法院院會今（17日）進行公平會人事同意權案投票，李鎂及洪財隆在藍白立委聯手封殺下落馬，陳志民及林慶堂則斬獲113張同意票、順利跨越通過門檻。

行政院去年10月30日提名李鎂續任委員並為主任委員、陳志民續任委員並為副主任委員、洪財隆續任委員，林慶堂為委員，任期均自今年2月1日至2029年1月31日止。人事總處報告說明，本次提名考量經驗傳承、引進新血及任期交錯等因素，就相關領域遴選優秀人才，被提名人專長含括法律、經濟等相關領域，學經歷俱優。

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此外，「公平會組織法」規定，公平會委員具有同一黨籍者，不得超過委員總額1/2；本次提名4人中，除洪財隆為民進黨籍外，另3位提名人皆是無黨籍。

立法院現有113席立委，公平會委員被提名人須獲過半席次、57張以上同意票，人事案才算通過。今天立法院院會報告事項結束後，隨即進行公平會人事同意權案投票表決，各黨團推派1人擔任投開票監察員。

投票結果，國民黨團、民眾黨團決議否決李鎂和洪財隆，但配合國民黨團運作的無黨籍立委陳超明則對李鎂投同意票，民進黨團則全數投同意票。

李鎂拿到52張同意票、61張不同意票，洪財隆拿到51張同意票、62張不同意票，陳志民與林慶堂皆斬獲全數立委的113票同意票。李鎂和洪財隆未通過同意票門檻，無法續任委員。

立法院17日舉行院會，並進行公平會人事同意權案投票，圖為國民黨團總召傅崐萁。（記者方賓照攝）

立法院17日舉行院會，並進行公平會人事同意權案投票。圖為民進黨團總召柯建銘。（記者方賓照攝）

立法院院會今（17日）進行公平會人事同意權案投票，李鎂及洪財隆在藍白立委聯手封殺下落馬，陳志民及林慶堂則斬獲113張同意票、順利跨越通過門檻。（記者方賓照攝）

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