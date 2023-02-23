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    拜登與東歐9國首袖會談 矢言捍衛北約每寸土地

    美國總統拜登（前排左三）和北約祕書長史托騰柏格（後排左一）22日在華沙與「布加勒斯特9國」領袖會談。（美聯社）

    美國總統拜登（前排左三）和北約祕書長史托騰柏格（後排左一）22日在華沙與「布加勒斯特9國」領袖會談。（美聯社）

    2023/02/23 00:04

    〔編譯管淑平／綜合報導〕在波蘭訪問的美國總統拜登22日與北大西洋公約組織（NATO）東翼國家領袖會談，矢言會捍衛北約「每一寸土地」；他也批評俄羅斯總統普廷宣布暫停參與「新戰略武器裁減條約」（New START）犯了「大錯。」

    拜登在華沙與「布加勒斯特9國（Bucharest Nine）」集團領袖會面，在烏俄戰爭持續久拖之際，這些北約東翼國家擔心，若普廷在烏俄戰爭獲勝，下一個侵略對象將是他們。拜登在會談中說，「你們是我們集體防衛的前線」，「你們比任何人都更明白，這場衝突攸關的不只是烏克蘭，而是整個歐洲和全世界民主國家的自由。」拜登矢言，北約的共同防禦條約是「神聖的」，「我們將捍衛北約每一寸土地。」

    拜登也譴責前一天普廷宣布暫停參與「新戰略武器裁減條約」（New START），說俄羅斯這是犯下「大錯。」

    「布加勒斯特9國」2015年因應俄羅斯吞併烏克蘭克里米亞而成立，由波蘭、保加利亞、捷克、愛沙尼亞、立陶宛、拉脫維亞、羅馬尼亞、斯洛伐克和匈牙利等國組成。22日的會議旨在為7月在立陶宛召開的北約峰會，訂出這9國的共同立場，會議議題也包括安全、尤其是在俄國侵略烏克蘭戰爭持續的背景下。

    北約祕書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）說，普廷「正在為更多戰爭做準備」，因此，北約盟國必須繼續並且加強對烏克蘭的支持，「我們必須給烏克蘭勝利所需的一切」，「需要確保歷史不再重演」，意指俄國過去2008年喬治亞、2014年對烏克蘭東部頓巴斯等地的侵略行動。他說，「我們不能允許俄羅斯繼續蠶食歐洲的安全，必須打破俄羅斯侵略的循環。」

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