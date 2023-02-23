中共下令中俄邊境8地名加註「舊稱」 他驚：準備收復失土？

中國自然資源部近日發表有關地圖內容的新規範，引發中國網友熱議。（路透）

2023/02/23 00:42

〔即時新聞／綜合報導〕中國自然資源部近日發表有關地圖內容的新規範，其中針對中俄邊境的8個地名，要求在現行俄式發音的地理名稱之外，還要再加註中國舊稱，引發牆內網友熱議。日本《產經新聞》台北支局長矢板明夫週三（22日）分享此事，調侃「難道準備要收復失土？」

中國自然資源部官網14日發布「公開地圖內容表示規範」，針對中俄邊境8個地區，要求現行正式名稱外要加註中國人熟知的舊稱，分別有符拉迪沃斯托克（海參崴）、烏蘇里斯克（雙城子）、哈巴羅夫斯克（伯力）、布拉戈維申斯克（海蘭泡）、薩哈林島（庫頁島）、涅爾琴斯克（尼布楚）、尼古拉耶夫斯克（廟街）、斯塔諾夫山脈（外興安嶺）。消息一出隨即引起中國網友熱烈討論，甚至有人解讀這是中國政府希望大家「銘記歷史上的恥辱，將來收復失土」。

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矢板明夫22日在臉書分享此事指出，上述8個地區在中國歷史書上經常出現的，過去都屬於大清的領土，但在最近200年內陸續丟失，現在都是俄羅斯的領土，「中共製作的地圖一直都是用俄語的現行名稱標記。這一次，在俄羅斯陷入烏克蘭戰爭泥沼之際，中國突然宣布地圖上要註明舊稱，引發了很多的遐想。」

矢板明夫指出，「在國際政治中，版圖的不斷變遷是常態。過去屬於自己國家，但現在被別人統治的地方有很多。在地圖上使用現在的名稱，是給對方一個起碼的尊重。就好像現在台灣出版的地圖中，中國的首都寫的是北京，而不是老一代台灣人耳熟能詳的北平；韓國的首都寫的是首爾，而不再是過去中國人習慣稱的漢城；越南就叫越南，沒必要在地圖上標註過去叫安南。」

他說，「歷史的古稱可以寫在教科書裡，但顯然沒必要標註在地圖上。如果今天在蒙古共和國出版的地圖上，北京的名字被標註為「大都」，我想一定會引起中方的強烈抗議。中國這一次搞地圖新規範，俄羅斯看在眼裡，只因現在有求於中國，也可能嘴上不說什麼，但是心裡一定十分不爽。」

最後矢板明夫直言，「趁人之危、佔一些小便宜，是中國的常用手段。現在是佔一點小便宜，如果俄羅斯這次真的垮掉了，習近平大手一揮，命令『立刻收復失地』也是有可能的。正是所謂的『趁你病、要你命』。這幾天，中國負責外交的政治局委員王毅，正好在莫斯科訪問，到處拍著胸脯說『中俄友誼、堅若磐石』。但是，學歷史的人都知道，中俄關係史就是一部爾虞我詐、勾心鬥角的騙術大全。」

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