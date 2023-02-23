瓦格納首腦發布戰士陣亡照 控訴俄軍未支援彈藥

瓦格納集團創辦人普里格津（見圖）再度控訴俄方拒絕提供彈藥給瓦格納的戰士。（法新社檔案照）

2023/02/23 00:11

〔中央社〕俄羅斯傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）創辦人普里格津週三發布一張數十名瓦格納戰士死亡照片，稱他們死於「炮彈饑荒」，呼籲俄人施壓正規軍分享更多彈藥給他的軍團。

《美國有線電視新聞網（CNN）》報導，普里格津（Yevgeny Prigozhin）在社群媒體張貼一張正式請求的照片，內文要求俄羅斯軍方提供瓦格納集團彈藥，以拿下烏克蘭東部城鎮巴赫姆特（Bakhmut）；但他說這項要求並未實現。

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普里格津在貼文指出：「過去沒給我們彈藥，目前彈藥也沒送來。現在是2月22日上午10時，都還沒採取措施來提供彈藥。」

他還寫道：「我在這裡公布一張照片。這是死者集中處之一。這些人是昨天死亡，死於所謂炮彈饑荒。他們的人數應該要少5倍才對。」

普里格津昨天已指控俄羅斯國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）和參謀總長格拉西莫夫（Valery Gerasimov）拒絕提供彈藥給瓦格納的戰士，形同「叛國」。引發媒體大肆報導。

《法新社》報導，普里格津今天在社群平台Telegram還發文對俄羅斯人喊話，號召「從司機到空服員」各行各業所有民眾幫助他。

他寫道：「如果每位俄羅斯人只要在個人層級說出『給瓦格納彈藥』，像現在在社群媒體已經出現的情況，而不必要號召每個人集會，那麼這件事就會變得重要。我們將促使他們給（我們）彈藥。」

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