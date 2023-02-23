為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    瓦格納首腦發布戰士陣亡照 控訴俄軍未支援彈藥

    瓦格納集團創辦人普里格津（見圖）再度控訴俄方拒絕提供彈藥給瓦格納的戰士。（法新社檔案照）

    瓦格納集團創辦人普里格津（見圖）再度控訴俄方拒絕提供彈藥給瓦格納的戰士。（法新社檔案照）

    2023/02/23 00:11

    〔中央社〕俄羅斯傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）創辦人普里格津週三發布一張數十名瓦格納戰士死亡照片，稱他們死於「炮彈饑荒」，呼籲俄人施壓正規軍分享更多彈藥給他的軍團。

    《美國有線電視新聞網（CNN）》報導，普里格津（Yevgeny Prigozhin）在社群媒體張貼一張正式請求的照片，內文要求俄羅斯軍方提供瓦格納集團彈藥，以拿下烏克蘭東部城鎮巴赫姆特（Bakhmut）；但他說這項要求並未實現。

    普里格津在貼文指出：「過去沒給我們彈藥，目前彈藥也沒送來。現在是2月22日上午10時，都還沒採取措施來提供彈藥。」

    他還寫道：「我在這裡公布一張照片。這是死者集中處之一。這些人是昨天死亡，死於所謂炮彈饑荒。他們的人數應該要少5倍才對。」

    普里格津昨天已指控俄羅斯國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）和參謀總長格拉西莫夫（Valery Gerasimov）拒絕提供彈藥給瓦格納的戰士，形同「叛國」。引發媒體大肆報導。

    《法新社》報導，普里格津今天在社群平台Telegram還發文對俄羅斯人喊話，號召「從司機到空服員」各行各業所有民眾幫助他。

    他寫道：「如果每位俄羅斯人只要在個人層級說出『給瓦格納彈藥』，像現在在社群媒體已經出現的情況，而不必要號召每個人集會，那麼這件事就會變得重要。我們將促使他們給（我們）彈藥。」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    拜登與東歐9國首袖會談 矢言捍衛北約每寸土地
    2023/02/23 00:04

    拜登與東歐9國首袖會談 矢言捍衛北約每寸土地
    普廷無意和談 德情報局長：他還可動員100萬人
    2023/02/22 21:25

    普廷無意和談 德情報局長：他還可動員100萬人

    升息避風港！朱岳中：特別股享息利雙收
    中國若供應俄國武器恐改變戰局？關鍵效應一次看
    2023/02/22 21:04

    中國若供應俄國武器恐改變戰局？關鍵效應一次看
    等回家的只有遺體！ 影片揭大批俄軍棺材齊集機場準備「返鄉」
    2023/02/22 20:54

    等回家的只有遺體！ 影片揭大批俄軍棺材齊集機場準備「返鄉」

    台八夯劇出現「這款」竟讓女演員搶著用
    俄侵烏戰爭將滿周年 法駐台代表：俄羅斯應該滾回家
    2023/02/22 20:25

    俄侵烏戰爭將滿周年 法駐台代表：俄羅斯應該滾回家
    拜登訪烏克蘭 包士可：有助化解有關對台灣承諾疑慮
    2023/02/22 19:07

    拜登訪烏克蘭 包士可：有助化解有關對台灣承諾疑慮
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播