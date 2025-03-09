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    怨被莫名抹黑 洪孟楷：改天說我偷踹老太太也不意外

    國民黨立委洪孟楷。（資料照）

    國民黨立委洪孟楷。（資料照）

    2025/03/09 06:13

    〔記者劉宛琳／台北報導〕國民黨立委洪孟楷昨天被影射施壓台大醫院、國健署，他午夜於臉書再度發文澄清，自本屆立委開始他就遭受到莫名的抹黑，「改天出現洪孟楷偷踹老太太，洪孟楷上廁所沒洗手，可能也都不意外」。

    洪孟楷表示，他一定尊重專業、尊重文官，因為每一位公務同仁都是中華民國的基石，這是我過去到現在永遠不變的信念。但本屆立委任期開始，遭受到許多莫名的抹黑，「明明是公開的委員會質詢，可以扭曲成索取台積電機密資料；前往棒球場看球也被影射留下垃圾沒有帶走，但真相是有垃圾的座位根本不是他的位子；還有昨天完全不曾做過的事，卻被影射是我在耍官威」。

    洪孟楷說，甚至昨天還有電視台記者要他自錄影片回應澄清，他回答：「從來沒做的事，要我自己錄影解釋從來沒做過不是很荒唐嗎？是不是應該爆料者要拿出證據，證明到底他講的是誰才對呢？」洪也自嘲，「改天出現洪孟楷偷踹老太太，洪孟楷上廁所沒洗手，可能也都不意外」。

    洪孟楷說，說他耍官威，真的太扭曲事實了；認識他的人，或是行政官員們，應該都可以證明，不管是官員的拜會、或是協調會，他一定以禮相待、專業對談，絕對不曾、也絕對不會「耍官威」。

    洪孟楷表示，尤其最近新會期即將開始，許多各部會的首長前來拜會，他一定空出時間跟他們好好溝通討論，並且也傾聽他們新會期的計畫和想法。了解接下來想做的事情是什麼，他能夠站在什麼角度上合理的監督、協助。

    洪孟楷說，他常常也會向官員表達，身為在野黨，他的責任就是監督，但他一定站在合理的角度來檢視，絕對不會刁難或是刻意的找碴。他更自始至終相信，執政政黨都有輪替的一天，但是優秀的公務同仁就是整個國家的基石、社會安定的力量，所以大家願意做事，他一定給予肯定。

    洪孟楷說，他希望謠言止於智者，他更不會懼怕任何的抹黑跟扭曲；但他也真的懇請，即便是綠營的支持者想想，當連無中生有的事情都可以污衊，這樣的台灣是你我想要生活的環境嗎？

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