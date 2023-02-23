習最快4月訪俄 普廷搶先預告

中國國家主席習近平（右）將在近期內訪問俄羅斯，與俄國總統普廷（左）舉行高峰會。圖為去年2月普廷出席北京冬季奧運會開幕式，並與習近平會晤。（美聯社檔案照）

2023/02/23 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕俄羅斯總統普廷廿二日在莫斯科接見來訪的中國最高層級外交官、中共中央外事辦主任王毅，宣布中國國家主席習近平將訪問俄國，聲稱中俄關係將進入「新境界」。王毅則說，中俄關係「歷經國際風雲的考驗，成熟堅韌、穩如泰山」，未針對任何第三方，「也不受第三方干擾，更不接受第三方的脅迫」，明顯是針對美國。

中外交部新聞稿隻字未提

華爾街日報廿一日獨家引述知情人士報導，習近平準備在四月或五月初訪問莫斯科，目的之一包括就烏克蘭戰事推動多方和談，但西方國家普遍懷疑北京另有所圖。值得注意的是，中國外交部官網在會後發布的新聞稿中，通篇都未提到習近平將訪俄。

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王毅廿一日也向俄國國家安全會議秘書長帕特魯舍夫（Nikolai Patrushev）表示，中俄關係「堅若磐石」；帕特魯舍夫則說，北京是俄國外交政策的當務之急，兩國必須團結一致對抗西方。

中疑秘密提供高科技產品

據報導，習近平訪俄的準備工作仍處於起步階段，時間尚未確定，可能會選在四月或五月初，也就是俄國慶祝二次世界大戰勝利之際，以及中國三月召開全國人民代表大會和政治協商會議（兩會）之後。知情人士指出，北京的新立場部分是為了因應西方對中國日益升高的不信任，以及圍繞安全和科技形成的地緣政治壓力。北京也擔心，一旦俄國在烏克蘭面臨進一步重大挫折或失敗，莫斯科做為中國與西方競爭的關鍵夥伴，可能會被大幅削弱。

英國廣播公司（BBC）中文網廿一日引述英國國際戰略研究所專家夏吉納說法報導，中國可能正秘密提供俄國可用於軍事目的的高科技產品，包括半導體，通常是透過香港和中東的空殼公司出口，若干中國企業也提供無人機，遊走軍事和民用目的之間的灰色地帶。總部設在美國的高級國防研究中心（CADS）則指出，中國企業可能會向俄國提供用於防空飛彈雷達的電子零件。

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