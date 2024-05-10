悼念北韓戈培爾！金正恩出席前書記金己男告別式

北韓領導人金正恩9日前往新美裏愛國烈士陵園參加告別式，並親自向金己男的靈柩撒土。（路透）

2024/05/10 13:27

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕北韓中央通信社（KCNA，朝中社）證實，北韓國務委員會委員長金正恩9日出席了勞動黨前書記金己男的出殯和告別式，並前往其墓地致意。

據《韓聯社》報導，金正恩9日在首都平壤「西章會館」參加金己男的出殯儀式，稱自己因「我黨的忠臣、可靠的革命家、著名的政治家」離世而悲痛不已。

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金己男因病於本月7日10時去世，享年94歲。他被稱為「北韓的戈培爾（Joseph Goebbels）」和「宣傳系統之父」，更是北韓前領導人金正日去世時的「扶靈七元老」之一。

出殯儀式結束後，金正恩前往市郊的新美裏愛國烈士陵園參加告別式，並親自向靈柩撒土。金正恩表示，由於有如同金己男這樣的革命元老，北韓才能夠在歷史的風浪中堅定不移地推進革命事業。

金正恩本次擔任治喪委員會委員長，親自安排國葬。告別式上，北韓人民軍儀仗隊鳴槍180響致哀，勞動黨中央委員會書記李日煥致悼詞。

金己男於1960年代出任北韓勞動黨宣傳煽動部副部長；之後擔任《勞動新聞》主編；1980至1990年代又擔任了宣傳煽動部部長和主管宣傳工作的黨書記，確保了金氏家族三代世襲的正當性和偶像化宣傳工作。

北韓領導人金正恩本次擔任治喪委員會委員長，親自安排國葬。圖為出殯車隊行經平壤街頭畫面。（法新社）

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