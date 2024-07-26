第1筆俄國被凍結資產利息 歐盟向烏克蘭撥出534億元

烏克蘭總統澤倫斯基6月底出席歐盟峰會。（法新社檔案照）

2024/07/26 23:10

〔編譯管淑平／綜合報導〕歐盟26日宣布，歐盟凍結俄羅斯中央銀行資產獲得的利息收益，其中第一筆15億歐元（約534億台幣）轉給烏克蘭，用於協助烏國防務。俄羅斯總統普廷的發言人揚言俄國會有報復行動。

歐盟執委會26日在聲明中表示，「今天，歐盟向烏克蘭提供了第一筆來自俄國遭凍結資產收益的15億歐元」，執委會主席馮德萊恩說，「歐盟與烏克蘭站在一起」，「讓烏克蘭以及整個歐洲更安全，是運用這些俄國資金最好的方式和象徵」。

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歐盟在俄羅斯侵略烏克蘭後制裁俄國，其中包括凍結俄國央行在歐盟估計約2100萬歐元以證券和現金為主的資產，26日轉給烏國的15億歐元，來自這些資產所產生的利息收益。

歐盟指出，這筆錢90%將透過「歐洲和平機制（European Peace Facility）」基金，採購武器、彈藥和防空系統等烏國在戰場上亟需的軍備，剩下10%將透過歐盟另外設置的「烏克蘭機制（UkraineFacility）」投入烏國重建，尤其是在戰爭中受到俄國破壞的能源基礎設施。

烏國總理什米加爾（Denys Shymgal）在社群媒體發文，感謝歐盟的支持，「謝謝馮德萊恩和歐盟堅定不移的支持，以及這筆對烏克蘭國防與重建的顯著貢獻」；烏國國防部也向歐盟表達感謝，表示這是強化烏國國防能力的「關鍵一步」。

俄羅斯譴責歐盟此舉「非法」，並揚言報復。克里姆林宮發言人佩斯科夫說，俄國會採取「經過深思熟慮的行動」，對歐盟此舉「不會沒有回應」。

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