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法國高鐵路網遭破壞 巴黎市長：不會影響奧運開幕式

法國高速列車（TGV）鐵路網遭人縱火破壞，工作人員搶修中。（法新社）

法國高速列車（TGV）鐵路網遭人縱火破壞，工作人員搶修中。（法新社）

2024/07/26 21:29

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕2024巴黎奧運將在台灣時間27日凌晨1點半開幕，但連接巴黎與各大城市的法國高速列車（TGV）鐵路網，卻在今（26）日清晨遭人蓄意縱火破壞，引發民眾對於奧運維安漏洞的擔憂，巴黎市長伊達戈（Anne Hidalgo）則信誓旦旦保證，這起事件不會對奧運開幕式造成影響。

綜合《路透》、《法新社》報導，伊達戈今天接待了來訪的西班牙國王菲利佩六世（King Felipe VI）後，以西班牙文對媒體表示，破壞鐵路這種「不可接受的」行為，「不會對運輸網造成影響。」

不過歐洲之星公司（Eurostar）稍早發布聲明稱，由於鐵路網遭破壞，所有往返巴黎的列車都必須改道行駛，有些班次被取消了，有些則會延誤，預估列車的行駛時間將會增加半小時到1小時。

歐洲之星在聲明中也補充說，這種情況預計將維持到週一早上，且26日到28日會有25％的班次被迫取消。

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