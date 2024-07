法國高鐵路網遭破壞 巴黎市長：不會影響奧運開幕式

2024/07/26 21:29

吳裕堯/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕2024巴黎奧運將在台灣時間27日凌晨1點半開幕,但連接巴黎與各大城市的法國高速列車(TGV)鐵路網,卻在今(26)日清晨遭人蓄意縱火破壞,引發民眾對於奧運維安漏洞的擔憂,巴黎市長伊達戈(Anne Hidalgo)則信誓旦旦保證,這起事件不會對奧運開幕式造成影響。

綜合《路透》、《法新社》報導,伊達戈今天接待了來訪的西班牙國王菲利佩六世(King Felipe VI)後,以西班牙文對媒體表示,破壞鐵路這種「不可接受的」行為,「不會對運輸網造成影響。」

不過歐洲之星公司(Eurostar)稍早發布聲明稱,由於鐵路網遭破壞,所有往返巴黎的列車都必須改道行駛,有些班次被取消了,有些則會延誤,預估列車的行駛時間將會增加半小時到1小時。

歐洲之星在聲明中也補充說,這種情況預計將維持到週一早上,且26日到28日會有25%的班次被迫取消。

Due to acts of vandalism affecting the high-speed line between Paris and Lille, all high-speed trains to and from Paris are being diverted via the classic line. Some trains have been cancelled, others are delayed. To see if your train is affected followhttps://t.co/rg0hFG14Wi