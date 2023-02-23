團結盟友 拜登嗆普廷絕不會戰勝

美國總統拜登在烏克蘭戰爭爆發一週年前夕的21日，在波蘭華沙發表演說，誓言俄羅斯絕對不會戰勝。（美聯社）

2023/02/23 05:30

重申堅定支持烏克蘭 北約不會分裂

〔編譯張沛元／綜合報導〕值此烏俄戰爭即將屆滿一週年前夕，美國總統拜登廿二日在波蘭首都華沙會見曾是前蘇聯附庸國的北大西洋公約組織（NATO）的東翼會員國的領導人，並與之討論對烏克蘭的援助。拜登廿一日在華沙發表演說，直言俄羅斯絕不會戰勝烏克蘭，美國和盟邦對烏克蘭的支持堅定不移。

拜登與包括保加利亞、捷克、愛沙尼亞、匈牙利、拉脫維亞、立陶宛、波蘭、羅馬尼亞與斯洛伐克的「布加勒斯特九國」的領導人會面，重申對這些國家的安全承諾，及與之討論支持烏克蘭。

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匈牙利總理親俄 改總統出席

「布加勒斯特九國」大多數強力支持軍援烏國，不過，一直拒絕制裁俄國並提供烏克蘭武器的匈牙利總理奧班，並未參加這次的會面，改由匈牙利總統諾瓦克出席。捷克總理費亞拉在飛往華沙會晤拜登前，重申援烏的重要性，表示只要烏克蘭需要，捷克會繼續提供援助；他盛讚烏克蘭人極其英勇地作戰，但稱若無有能力與管道的大國與強國伸援，烏克蘭人做不到這一點。

拜登在結束稍早的烏國首都基輔快閃訪問後轉往華沙，廿一日在華沙市中心皇家城堡向數以千計的群眾發表演說，直言基輔屹立不搖，歐洲因戰事而更強大與團結，普廷預料的輕鬆取勝、北約分裂與能源武器化等皆未成真，「全球民主國家變得更強大，在此同時，全球包括普廷在內的獨裁者變得更衰弱」，「毫無疑問，我們對烏克蘭的支持將堅定不移，北約不會分裂，我們永不倦怠，…今晚我將重複我去年在此地說過的話：執意重建帝國的獨裁者永遠無法抹殺人民對自由的熱愛。殘酷永遠無法磨滅自由意志。而烏克蘭，俄羅斯絕對不會戰勝。絕不。」

聯合國新決議案 籲俄撤軍

此外，聯合國大會最快在廿三日就一項力挺烏克蘭、但無法律約束力的決議案進行表決；該決議案草文重申聯合國「對烏克蘭的主權、獨立、統一與領土完整的承諾」、呼籲立即停止敵對，以及要求俄羅斯「立即、徹底與無條件自烏克蘭領土撤出所有軍隊」。該決議案草文現已獲六十國支持，烏方希望至少爭取類似去年十月譴責俄羅斯併吞烏國領土的一四三國支持；俄指稱該決議案「偏頗且反俄」，籲各國投下反對票。

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