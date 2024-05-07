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淡水6000元命案大逆轉！員工說溜嘴 老闆認了替17歲兒子頂罪

淡水區工程行李姓老闆替兒子頂罪，自稱刺死李姓員工的人是他，經士檢複訊才釐清真相。（資料照）

淡水區工程行李姓老闆替兒子頂罪，自稱刺死李姓員工的人是他，經士檢複訊才釐清真相。（資料照）

2024/05/07 17:36

首次上稿 16:35
更新時間 17:36（更新案情、陳男改收押）

〔記者溫于德／台北報導〕新北市淡水區5日發生一起因6000元而起的命案，原本被認為刺死李姓員工的是陳姓老闆，昨被警方依殺人罪移送士林地檢署後，然員工接受檢方複訊時說溜嘴，透露實際行兇者是陳姓老闆17歲的兒子，陳男才承認為兒頂罪，並經聲押，士林地院依頂替罪命陳男5萬元交保。至於兒子到案後已坦承犯行。

士院裁定指，陳男涉嫌頂替罪的嫌疑重大，且曾要求關係人為不實證述，加上涉嫌殺害死者的陳男兒子尚位接受偵訊，故足認陳男有串滅證之虞，然陳接受法院訊問時已坦承犯行並供出實情，考量陳男是為了迴護子女，惡性及情節並不重，命陳男以5萬元交保，且不得對關係人實施危害、恐嚇、騷擾、接觸；然陳男覓保無著，加上士院認為有羈押必要，改裁定羈押禁見。

據悉，原本在裝潢工程行工作的李男，疑因多次暗吞公司款項，已離職；然陳姓老闆不甘薪水被侵吞又向李男催討未果，相約李男5日到公司談判。

據指出，5日深夜，李男一現身，隨即被陳男要求先歸還積欠的6000元工程款未果，李、陳立刻發生口角，李先掏出隨身攜帶的開山刀要砍陳，陳也從桌下拿出折疊刀對峙，推擠過程中，李的胸、肩等多處被陳刺傷，經送醫，李因心臟被刺中兩刀，傷重不治。

警方昨訊後依殺人罪將陳男移送法辦，然就在士檢複訊過程中，證人說溜嘴，透露實際行兇者是陳男17歲的兒子，陳男才承認幫未成年的兒子頂替犯行，並經聲押，士院稍早命陳男5萬元交保。行兇的兒子到案後則已坦承犯行。

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