以色列軍方宣布 已占領拉法過境點加薩一側

以色列國防軍宣布，第401裝甲旅於今（7日）上午占領拉法過境點加薩一側。（圖擷自「@Faytuks」X）

2024/05/07 15:31

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕以哈衝突持續，以色列國防軍宣布，第401裝甲旅於今（7日）上午占領拉法過境點加薩一側，這是加薩和埃及之間的唯一過境點，也是遭圍困加薩地區提供人道主義援助的重要入境點。

根據《以色列時報》、《CNN》報導，和埃及接壤的拉法過境點區域，目前已與拉法東部的薩拉赫丁公路（Salah al-Din Road）中斷聯繫，因為以色列部隊吉瓦蒂步（Givati Brigade）在夜間的攻勢奪取控制公路。據社群平台公開畫面可見，1台以色列坦克7日上午出現在拉法過境點的加薩一側。

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以軍稱，這場夜間行動擊斃20名槍手，還找到3個重要的「隧道豎井」，行動中有1輛載滿爆裂物的汽車駛向以軍坦克，這輛汽車已被擊中摧毀。截至目前為止沒有以色列士兵通報受傷，部隊正搜索該區域，準備執行更多任務；此外，以軍夜裡空擊拉法地區50多個哈瑪斯據點。

巴勒斯坦1名官員稍早向《CNN》透露，在以色列占領拉法過境點加薩一側後，過境點的所有行動都已停止。

Israeli tanks at the Rafah border crossing this morning pic.twitter.com/Yq0HPlIIGB — Faytuks News （@Faytuks） May 7, 2024

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