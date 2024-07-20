屋前堆1.3噸垃圾山！蚊蠅孳生苦了鄰居 清潔隊嘆每年清3次罰也沒用

民宅騎樓堆滿大量垃圾、資源回收物，令街坊苦不堪言，彰化市公所清潔隊強制清除並開罰。 （民眾提供）

2024/07/20 10:37

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化市中山路2處民宅騎樓、巷道長期堆滿大量垃圾、資源回收物，蚊蠅孳生令街坊苦不堪言，怒轟如「垃圾山」，市公所清潔隊限期自行清除無效，19日派員強制執行，花了2小時將重逾1.3公噸的廢棄物清除完畢，並開單告發，不過清潔隊長洪崇棠坦言，他們每年來清3次還開罰，但都效果不佳，住戶疑有「囤物癖」，實在很頭痛。

彰化市公所清潔隊昨天由隊長洪崇棠率隊先後到彰化市中山路2棟透天厝民宅前，展開強制執行；清潔隊員發現騎樓堆積如山的廢棄物中，除了有大量垃圾，資源回收物也不少，由於最近雷厲風行垃圾分類，他們乾脆現場進行分類，把垃圾與資源回收物分開，再把垃圾載到溪州焚化爐，資源回收物則載回隊部，避免再被稽查違規整車退運。

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清潔隊員還到附近的透天厝前清運堆積在巷道內的垃圾與資源回收物，同樣也是堆積如山，花了1個多小時清除完畢。

附近居民指出，這兩戶民宅都長期堆廢棄物，還是從家裡堆到騎樓、巷道，到處都是蚊蠅與蟲，有人不敢住而搬走，令當地居民頭疼。

清潔隊長洪崇棠指出，堆積垃圾與資源回收物的住戶疑似有「囤物癖」，他們1年大概要來清除3次，每次清除每次都依法開罰，但他們繳清罰鍰後又繼續堆；這次他們在騎樓清出800公斤廢棄物，在巷道清出540公斤的廢棄物，總重量逾1.3公噸，數量驚人。他們會持續與對方溝通，請住戶做好環境衛生工作。

民宅從屋內堆到騎樓堆滿大量垃圾、資源回收物，街坊怒轟如垃圾山。 （民眾提供）

民宅騎樓堆滿大量垃圾、資源回收物，彰化市公所清潔隊花了1個多小時才清除完畢。 （民眾提供）

民宅騎樓堆滿大量垃圾、資源回收物，彰化市公所清潔隊一邊清除一邊做垃圾分類。 （民眾提供）

民宅騎樓堆滿大量垃圾、資源回收物，彰化市公所清潔隊清出大量資源回收物。 （民眾提供）（記者湯世名攝）

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