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中國媽媽外流6歲女兒洗澡影片 被嗆爆卻回嘴：「2個屁屁沒啥好看的」

中國一位母親不顧6歲女兒的隱私權，擅自外流洗澡影片至近百人的聊天群組。（本報合成，截取自微博）

中國一位母親不顧6歲女兒的隱私權，擅自外流洗澡影片至近百人的聊天群組。（本報合成，截取自微博）

2024/07/20 12:00

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國一名母親為了炫耀女兒已經獨立自主，擅自將6歲女兒全裸洗澡的影片分享至近百人的聊天群組內，進而引發爭議。不少網友好心提醒，這位母親卻不以為然地回應：「2個屁屁沒啥好看的」。

這名母親不顧女兒已經6歲，將洗澡過程拍成影片並擅自Po到群組。影片可見，當時女童全身一絲不掛，獨自洗頭及清潔下體等，甚至還有從臀部拍到頭部的特寫畫面，以及女童穿著衣服後的正面照。事後這位母親更大讚女兒的獨立自主，讓她感到十分驕傲。

儘管群內網友紛紛提醒這會將女兒暴露在危險中，「小心群組裡不知道有沒有戀童癖，有些人是入侵進來的，我們都不知道」，這位媽媽卻表示，「2個屁屁沒啥好看的」，更稱自己在別的群組「看過很多比這更誇張的，沒當回事」。

更誇張的是，這位媽媽雖然不介意向網友曝光女兒的裸體，卻教導丈夫及女兒要懂得「女大避父」，不滿父女單獨出遠門時，丈夫幫沒穿衣服的女兒洗頭。

群組聊天截圖曝光後，不少網友批評這位媽媽的離譜行為，「當媽的不保護自己女兒的隱私，還散播到群組裡，戀童癖真是謝謝你」、「這個媽是她這輩子最大的災難」、「這媽是故意的吧，提到她爸爸那裡我感到了濃濃的醋意」。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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