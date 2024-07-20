氣象署估下週二颱風海警機率高 「這2天」最近台不排除影響陸地

熱帶性低氣壓TD04、TD05走勢圖。（中央氣象署提供）

2024/07/20 11:47

〔記者蔡思培／台北報導〕颱風季到來，台灣東南方已有熱帶性低氣壓。中央氣象署表示，位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓TD05，今、明兩天可能發展為輕度颱風，下週二發布海上警報機率較高，下週三、週四距離台灣相對近，不排除影響陸地，會持續關注。

氣象預報員林定宜表示，南海附近、菲律賓東方海面分別有一個熱帶性低氣壓TD04、TD05。TD05發展不錯，今、明兩天可能發展為輕度颱風，目前TD05位於鵝鑾鼻東南方約1120公里海面朝西北方向行徑，之後可能偏西北西，朝琉球附近海面移動、再微轉西北方向前進，但後期不確定性仍大，下週一、二的路徑要密切觀察。

請繼續往下閱讀...

下週三、週四颱風距離台灣相對近，但影響大小、風雨情形，仍取決強度與半徑決定。若屆時北方太平洋高壓強度較強，導引氣流會低氣壓往偏更西北的方向移動，若太平洋高壓強度弱，偏折角度較小。林定宜說，颱風不排除會影響到陸地，但是否帶來較大風雨取決於太平洋高壓強弱，若颱風偏轉角度偏西北或西北西，對台灣影響相對較大；若往北北西方向偏離影響較小，未來一兩天將是關鍵期。

林定宜說，目前TD05還沒發展颱風，其路徑與先前預報稍微向東偏移，速度有比原先緩慢，但下週一、二又會偏向台灣，不確定性仍大。其暴風半徑廣，風雲範圍涵蓋地區也大，至於是否從基隆到彭佳嶼地區通過，仍有不確定性。林定宜表示，若以目前路徑預估，下週二發布海警機率較高，但行進方向、強度還可能調整，氣象署會持續關注。

至於未來是否可能有雙颱共舞，林定宜表示，目前有兩個熱帶性低氣壓，如果菲律賓東方海面的TD05先發展成輕度颱風，後續要看南海附近的TD04是否增強，通常雙颱效應要看相對距離，約在1200、1300公里內較有影響，目前兩者相對距離沒那麼接近，後續要看季風槽有無其他系統生成，造成互相影響。

熱帶性低氣壓TD04、TD05走勢圖。（擷自中央氣象署網站）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法