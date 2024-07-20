為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

氣象署估下週二颱風海警機率高 「這2天」最近台不排除影響陸地

熱帶性低氣壓TD04、TD05走勢圖。（中央氣象署提供）

熱帶性低氣壓TD04、TD05走勢圖。（中央氣象署提供）

2024/07/20 11:47

〔記者蔡思培／台北報導〕颱風季到來，台灣東南方已有熱帶性低氣壓。中央氣象署表示，位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓TD05，今、明兩天可能發展為輕度颱風，下週二發布海上警報機率較高，下週三、週四距離台灣相對近，不排除影響陸地，會持續關注。

氣象預報員林定宜表示，南海附近、菲律賓東方海面分別有一個熱帶性低氣壓TD04、TD05。TD05發展不錯，今、明兩天可能發展為輕度颱風，目前TD05位於鵝鑾鼻東南方約1120公里海面朝西北方向行徑，之後可能偏西北西，朝琉球附近海面移動、再微轉西北方向前進，但後期不確定性仍大，下週一、二的路徑要密切觀察。

下週三、週四颱風距離台灣相對近，但影響大小、風雨情形，仍取決強度與半徑決定。若屆時北方太平洋高壓強度較強，導引氣流會低氣壓往偏更西北的方向移動，若太平洋高壓強度弱，偏折角度較小。林定宜說，颱風不排除會影響到陸地，但是否帶來較大風雨取決於太平洋高壓強弱，若颱風偏轉角度偏西北或西北西，對台灣影響相對較大；若往北北西方向偏離影響較小，未來一兩天將是關鍵期。

林定宜說，目前TD05還沒發展颱風，其路徑與先前預報稍微向東偏移，速度有比原先緩慢，但下週一、二又會偏向台灣，不確定性仍大。其暴風半徑廣，風雲範圍涵蓋地區也大，至於是否從基隆到彭佳嶼地區通過，仍有不確定性。林定宜表示，若以目前路徑預估，下週二發布海警機率較高，但行進方向、強度還可能調整，氣象署會持續關注。

至於未來是否可能有雙颱共舞，林定宜表示，目前有兩個熱帶性低氣壓，如果菲律賓東方海面的TD05先發展成輕度颱風，後續要看南海附近的TD04是否增強，通常雙颱效應要看相對距離，約在1200、1300公里內較有影響，目前兩者相對距離沒那麼接近，後續要看季風槽有無其他系統生成，造成互相影響。

熱帶性低氣壓TD04、TD05走勢圖。（擷自中央氣象署網站）

熱帶性低氣壓TD04、TD05走勢圖。（擷自中央氣象署網站）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
3地防38度極端高溫 估颱風下週一起接近台灣
2024/07/19 07:15

3地防38度極端高溫 估颱風下週一起接近台灣
熱帶低壓持續增強 鄭明典：約一半機率台灣將有顯著風雨
2024/07/20 11:42

熱帶低壓持續增強 鄭明典：約一半機率台灣將有顯著風雨

小資快看！NewNewBank台幣活儲10%
兩個熱低壓都形成了！「TD05」沿台灣東部海域往北走
2024/07/19 22:51

兩個熱低壓都形成了！「TD05」沿台灣東部海域往北走
颱風72小時內恐生成！預報路徑落差大 2地降雨機會高
2024/07/19 09:15

颱風72小時內恐生成！預報路徑落差大 2地降雨機會高

挺選手拚好運 天天投票抽大獎！
生活今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播