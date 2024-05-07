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哈瑪斯鬆口願停火！以色列同意協商 攻打拉法暫不喊停

哈瑪斯雖同意停火協議，但哈瑪斯同意的停火協議細項與以色列認知有落差，以色列在派遣代表團協調的同時，以軍持續在拉法進行軍事行動。圖為拉法東部遭受空襲。（美聯社）

哈瑪斯雖同意停火協議，但哈瑪斯同意的停火協議細項與以色列認知有落差，以色列在派遣代表團協調的同時，以軍持續在拉法進行軍事行動。圖為拉法東部遭受空襲。（美聯社）

2024/05/07 07:18

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕以色列與巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）在加薩的戰事持續，哈瑪斯6日終於同意埃及、卡達提出的停火協議，但以色列認為這份協議版本與以方提出的要求有落差，雖然派遣代表團參與協調，以色列戰時內閣一致決議，以軍將持續在拉法（Rafah）的軍事行動。

綜合外媒報導，哈瑪斯在簡短聲明中表示，其哈瑪斯領袖哈尼雅（Ismail Haniyeh）已通知卡達和埃及調解人，表示哈瑪斯接受了他們的停火提議。隨後以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）透過聲明指出，儘管哈瑪斯接受的停火提議和以色列的要求相去甚遠，但以色列會派出工作代表團，以便在以色列能接受的條件下達成協議。

納坦雅胡表示，以色列戰時內閣一致決議，以軍將繼續在拉法行動，向哈瑪斯施加軍事壓力。於此同時，以色列國防軍（IDF）表示目前正在打擊拉法東部的哈瑪斯目標。

以色列官員透露，哈瑪斯接受的停火協議是埃及提議的版本的弱化版，其中包含許多以色列無法接受的內容，哈瑪斯的目的是為了讓以色列變成「拒絕達成協議的一方」。​

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