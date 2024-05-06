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即將進攻拉法！以色列空投傳單要平民立刻撤離 10萬人冒雨逃亡

以色列今要求平民撤離加薩走廊南部大城拉法。（路透）

以色列今要求平民撤離加薩走廊南部大城拉法。（路透）

2024/05/06 17:27

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕不顧美國反對，以色列今（6日）要求平民撤離加薩走廊南部大城拉法（Rafah），恐將發起對拉法的直接攻擊。

據《路透》報導，以色列總理納坦雅胡日前已放話，不論是否與哈瑪斯達成停火協議，以色列軍隊都將進攻拉法，今以色列已經向當地民眾空投傳單警告，要求平民撤離拉法部分地區，前往「人道主義區」，根據以軍所警告的區域，至少有10萬人需要撤離，許多民眾冒雨攜帶家當逃亡。

以色列軍方表示，不會為拉法撤離設定時間表，也未透露進攻時間；以色列國防部長葛朗特（Yoav Gallant）表示，哈瑪斯現階段拒絕所有為釋放人質所做的努力，在沒有其他選擇的情況下，需要採取包括在拉法地區在內的軍事行動。

哈瑪斯官員警告，這是危險地升級局勢，將會產生嚴重後果，也強調美國需要為這次進攻負起責任。

以色列已經向當地民眾空投傳單警告，要求平民撤離拉法部分地區。（美聯社）

以色列已經向當地民眾空投傳單警告，要求平民撤離拉法部分地區。（美聯社）

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