即將進攻拉法！以色列空投傳單要平民立刻撤離 10萬人冒雨逃亡

〔即時新聞/綜合報導〕不顧美國反對,以色列今(6日)要求平民撤離加薩走廊南部大城拉法(Rafah),恐將發起對拉法的直接攻擊。

據《路透》報導,以色列總理納坦雅胡日前已放話,不論是否與哈瑪斯達成停火協議,以色列軍隊都將進攻拉法,今以色列已經向當地民眾空投傳單警告,要求平民撤離拉法部分地區,前往「人道主義區」,根據以軍所警告的區域,至少有10萬人需要撤離,許多民眾冒雨攜帶家當逃亡。

以色列軍方表示,不會為拉法撤離設定時間表,也未透露進攻時間;以色列國防部長葛朗特(Yoav Gallant)表示,哈瑪斯現階段拒絕所有為釋放人質所做的努力,在沒有其他選擇的情況下,需要採取包括在拉法地區在內的軍事行動。

哈瑪斯官員警告,這是危險地升級局勢,將會產生嚴重後果,也強調美國需要為這次進攻負起責任。

