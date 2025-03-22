台灣文學界串聯支持大罷免 連署已突破600人

大罷免進入第2階段連署，作家楊双子近日再度啟動台灣文學界連署罷免，繼20日單日有265人連署後，第二天又有155人連署，加上先前的201人，總計已有超過600位作家響應連署。（圖擷自臉書）

2025/03/22 10:41

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕大罷免進入第2階段連署，作家楊双子近日再度啟動台灣文學界連署罷免，繼20日單日有265人連署後，第二天又有155人連署，加上先前的201人，總計已有超過600位作家響應連署。

楊双子在臉書發文指出，20日22:00至21日22:00，單日連署作家人數總計155人。本連署作家名單第一波201人，第二波第一天265人，第二天155人，在加總後衝破總人數600關卡，總計已有621位作家連署罷免。

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楊双子也強調，他們並不針對連署人進行資格與條件式的審查，絕對不會出現所謂搓掉之情事，同時也呼籲有意參與連署的作家朋友們填表單時盡可能符合格式。對於有熱心「讀者」表示也想加入，楊双子也說明，本次連署無法同時列入讀者，只能寄望未來能夠出現由專業讀者發起之「以讀者為主體」的連署聲明，期盼諒解。

楊双子也提到，本次重啟連署後，參與作家人數日豐，同時也留意到戲劇作家、繪本作家、漫畫作家加入連署。為此楊双子也再次敬邀所有自我認同是台灣文學作家的朋友們，一起站在公民團體的這一邊。楊双子在該則貼文也搭配一張圖卡，並透露是出自漫畫家阮光民老師的手筆。

楊双子臉書全文如下：

「臺灣文學作家連署聲明」正式突破600人！

2025年3月20日22:00至3月21日22:00，單日連署作家人數總計155人。本連署作家名單第一波201人，第二波第一天265人，第二天155人，直直衝破總人數600關卡，總計621人。

大家好，我是楊双子。

請允許我再次為所有加入連署的作家們表達感謝，也在此向所有轉發分享本連署消息的每一位朋友致上謝意！

「臺灣文學作家連署聲明」受到高度關注，我們在接收諸多回饋時，認為有兩件事值得特別說明。

一、我們並不針對連署人進行「條件審查」

我們在社群網站上看見留言稱「聽說有人想加入但卻被搓掉，覺得很謎」，我當即去回覆留言說：「我是發起人，也是每天手動更新名單的人，請教誰被搓掉？」——而後發起小組進行了私下聯繫，發覺可能是填寫網路表單時出現問題，使得該有意連署的作家朋友誤以為連署成功卻未能刊登於名單。

雖然本次解開誤解，我們仍認為有必要特別說明。我們並不針對連署人進行資格與條件式的審查，絕對不會出現所謂搓掉之情事。

唯獨我們也在後台看到兩種方向的棘手狀況。一種是過度不符合格式，導致我們無法判斷如何將其列入名單，只能忍痛從略；另一種是明確表明自己是讀者，無奈本次連署無法同時列入讀者，只能寄望未來能夠出現由專業讀者發起之「以讀者為主體」的連署聲明，期盼諒解。

發起小組人力極端有限，在此敬請有意參與連署的作家朋友們填表單時盡可能符合格式，我們會非常感激你。

如有疑義，懇請不吝來信賜教。

▌聯絡信箱：taiwanliterature2025@gmail.com

二、臺灣文學世界的版圖拓展

本次重啟連署後，參與作家人數日豐，臺灣文學內在世界的多元性亦從而展露無遺。在連署作家名單列表中，我們尤其想指出越來越多台語文、客語文的創作者與翻譯者現身，亦能看見許多原住民作家的身影。

與此同時，我們也能留意到戲劇作家、繪本作家、漫畫作家加入連署。本連署發起小組成員李奕樵21日亦對此發出一則貼文：

『臺灣近年書獎不會把劇本、繪本跟漫畫排除在文學之外。以載體性能論，它們也都承載了文學的美學價值觀。昨天有劇本作家、繪本作家跟漫畫家問我，他們能不能參與「罷免不適任立委就是義務」臺灣⽂學作家連署？現在是 2025 年，當然可以！』

本貼文所搭配的圖卡，正出自漫畫家阮光民老師的手筆。阮光民老師在2024年以臺灣文學之父賴和先生的代表作《一桿秤仔》為原作，改編漫畫奪得臺灣漫畫的國家級最高獎項・金漫獎年度大獎。臺灣文學的內在世界，洽是這樣彼此增益而拓展的。

再次讓我們敬邀所有自我認同是臺灣文學作家的朋友們，跟我們一起站在公民團體的這一邊。

▌「2025 主張罷免不適任立委，是我們的義務」臺灣⽂學作家連署聲明

連署表單連結：https://forms.gle/sxniwLjnZBc8Vgrx7

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以下公告2025年3月20日22:00至3月21日22:00為止的作家名單。

陳永融（合著《二二八・物的呢喃》，作者）、楊鎮宇（《剝洋蔥教養法》，作家）、李鈺凰（《相片款的紺色時際》，台文BL作家）、陳曜裕（《河流》，作家）、陳這 Tân Che（《鳥語士亂彈/見乃將士馬》，寫作者）、洪芳怡（《曲盤開出一蕊花：戰前臺灣流行音樂讀本》，研究者、作家）、巫時（《厚嘴唇》，詩人）、楚然（從略，作家）、張凱惠（《爽文你好嗎》，作家）、粘忘凡（《蔥仔甘願變聰明～臺灣第一位環遊世界的女性 張聰明》，繪本作家）、言雨（《虛擬詩情》，作家）、浮果（《開著福音車徵廟公》，作家）、但唐謨（《約會不看恐怖電影不酷》，影評作家、譯者）、詹馥華（《站在原地走了很遠》，作家）、廖偉竣（《天上卷軸》，小說家）、凌明玉（《此處收不到訊號》，小說家）、蔡凱文（〈作文課〉，詩人）、林小杯（《再見的練習》，繪本創作者）、張簡紹甫（譯作《哥吉拉大解剖圖鑑：西川伸司解構怪獸深淵》，譯者）、Yawi Yukex（〈原住民視野的台灣電影——被收編與杜撰的錯誤原民形象〉，影評人）、塗翔文（《十年影話》，作家、影評人）、鳴鏑（冼義哲）（《西瀛勝境：那群在二二八事件抗爭的澎湖青年》，作家）、胡淑雯（《太陽的血是黑的》，作家）、黃柏威（《影癒心事：他的電影，你的愛情，心理師陪你走過關係四部曲》，作家）、楊翠（《永不放棄：楊逵的抵抗、勞動與寫作》，作家）、Hally Chen（《我熱愛的東京喫茶店》，作家）、周子修（《迷霧國度：傳承》，遊戲編劇）、陳敬介（忘山）（《放.逐》，詩人）、高彩雯（譯作《坂本圖書》，譯者）、顏訥（《假仙女Faux-cul》，作家、學者）、張耀仁（《親愛練習》，小說家、學者）、劉錡豫（《神明離去之後：臺灣神社的收藏物語》，作家）、李蘋芬（《昨夜涉水》，詩人）、陳延禎（《南迴》，詩人）、方梓（《來去花蓮港》，小説家）、鐘偉倫（《啟程，同感脆弱的世界》，作家）、黃繭（《生活是有恃無恐》，作家）、施又熙（《光的闇影》，小說家）、陳增芝（《鹽水大飯店一戴振耀的革命青春》，作家）、吳鳴（《秋光喜捨》，學者）、葉佳怡（《染》，作家、譯者）、張旖容（《春日的偶遇：白色恐怖、我的阿公黃溫恭與家族記憶追尋》，作家）、陳竹奇（《阿拔泉之霧》，作家）、林廉恩（《HOME》，繪本作家）、陳脩平（譯作《清潔》，譯者、出版者）、呂奕欣（譯作《離散的植物》，譯者）、王賀白（《思想的政治學——朝向民主與科學的台灣政治學》，學者）、劉靜娟（《落西北雨的下晡》，作家）、沙力浪（《用頭帶背起一座座山》，作家）、拉拉（〈致高一生〉，詩人）、劉清彥（《小喜鵲和岩石山》，童書作家）、吉爾邱（《不流淚配方》，作家）、林芷筠（《返鄉的妹仔們》，學者）、廖瞇（《滌這個不正常的人》，作家）、梁震牧（泰譯聞）（譯作《迷宮中的盲眼蚯蚓》，譯者）、洪逸辰（《山海詩》，詩人）、陳彥誌（《掉藥》，作家）、李威使（《又破又舊的麵包車》，作家）、陳威臣（《我在日本的24hr：街頭巷尾的常民生活日誌》，作家、媒體工作者）、鄭凱榕（譯作《角田光代×15個愛情的幸福料理》，翻譯）、吳坤墉（譯作《倡議一個批判的政治哲學：條條道路》，譯者）、徐嘉妍（譯作《思考不過是一場即興演出，用行為心理學揭開深層心智的迷思》，譯者）、蔡凱西（合著《表裏京阪》，歷史作家）、宋瑛堂（《譯者即叛徒》，譯者、作家）、林真美（《繪本之眼》，兒童文學工作者）、方聲（《聽書人的一本詩籍》，詩人）、謝芷霖（《不浪漫的法國》，作家）、丹三（〈沒有關係〉，寫作者）、湯家琪（譯作《越級申訴》，譯者）、王子碩（《彩繪福爾摩沙探險島》，文史工作者）、小惑星（《正午》，作家）、鄭超睿（譯作《聖誕之愛》，專欄作者、譯者、出版社社長）、阿晨（《學長好》，網路小說家）、米力（《緩慢是風景的名字》，圖文作家）、裏右（《綻放年代》，作家）、魏執揚（《三隻猴子》，小說家）、李筱峰（《小瘋人生》，學者、作家）、陶樂蒂（《無公平》，繪本作家）、黃郁欽（《兩撇喙鬚醫生賴和》，繪本作家）、吳旻炫（《阿媽》，編劇）、騷夏（《瀕危動物》，作家）、胡慧玲（《台灣之春》，作家）、扈嘉仁（《食言犬》，詩人）、張詩勤（《除魅的家屋》，詩人）、吳易叡（《度量瘋狂》，作家）、約翰（《大師：馬斯多塔》，小說家）、游詠慈（《關於過盛的女性荷爾蒙》，作家）、黃茵（《最多三八的那支》，作家）、楊若榆（《降落練習》，作家）、紫色竹子（《原來我早就不需要修煉了》，小說家）、劉威良（《借鏡德國- 一個台灣人的日耳曼觀察筆記》，作家）、李宛澍（《共汝攬牢牢》，繪本創作者）、小傑N（《人類學家遇上南庄頭目》，輕小說家）、周若珍（譯作《天久鷹央的推理病歷表》，譯者）、劉夏如（譯作《帝國的慰安婦》，學者、譯者）、邱文心（《日本東北，就從仙台出發！》，作家）、六牧（《九號天鵝》，漫畫作者）、陳思穎（譯作《颶風之城》，譯者）、甘錫安（譯作《天生不愛動》，譯者）、陳沛珛（《暫時先這樣》，漫畫、繪本創作者）、許綺玲（譯作《明室》，譯者）、江灝（譯作《神話學》，譯者）、呂盈璇（譯作《高敏感是種天賦》，譯者）、賴余生（〈夜書登科錄〉，作家）、Adoor Yeh（阿多）（《taskun mudaan 一起走》，漫畫家）、洪崇德（〈我要問你公理與正義的問題〉，詩人）、龔婉如（譯作《橘色惡魔的弱弱指導法》，譯者）、黃有卿（《生活該有的樣子》，詩人）、蔡淑雯（譯作《馬克思安魂曲》，譯者）、楊秉訓 （楊巽）（《影子與我》，詩人）、林佩玟（譯作《惡之芽》，譯者）、張慧慈（《長女病》，作家）、謝碧修（《唸予阿母聽的詩》，詩人）、葉宣哲（《小鎮醫師診療物語》，詩人）、葉映禎（〈基因剔除果蠅〉，作家）、沈奕妤（《生活的花色：42件在地生長的美感物事》，作家）、邱一帆（《行在這條路項》，客語詩人）、陳玉箴（《「台灣菜」的文化史》，學者）、曾明財（《台灣人在眷村：我的爸爸是老芋仔》，作者）、范容瑛（《回家是一趟沒有線性終點的旅程》，作家）、許明涓（《藍》，文字工作者）、許映琪（〈夜巡於晝〉，散文作家、劇場表演者和評論人、應劇工作者）、林益彰 （大南國）（《南國囡仔》，台語作家）、陳岳夫（《東京散步思考》，室內設計師、作家、翻譯作家）、林彧（《嬰兒翻》，詩人）、鄭烱明（《番薯之歌》，詩人）、鄭雅芝（《臨界戰士Legend》，作家）、堤風（譯作《小小世界》，譯者）、陳繁齊（《昨日，無人接聽》，作家）、詹明儒（《大島記：渾沌台灣》，小說家）、秦佐（《擱淺在森林》，作家）、崎雲（《諸天的眼淚》，詩人）、李根政（《台灣山林百年紀》，藝術家、社運工作者）、曲辰（編選《文豪偵探》，評論家）、Lizard的海底影院（《黑羊》，作家）、高詩佳（《故事張愛玲：食物、聲音、氣味的意象之旅》，作家）、壹柒（從略，作家、編輯）、周見信（《來自清水的孩子》，圖文創作者）、李永松（《北橫多馬斯》，作家）、廖育辰（〈月曜日个月臺崠遐岸—0.000000001s〉，臺灣詔安客家語詩人、作家）、許惇純（譯作《地中海一萬五千年史》，譯者）、陳飛豪（《史詩與絕歌 以藝術為途徑的日治台灣文史探索》，藝術家）、禾子央（《把你藏在雨季》，小說家）、吳明娟（《自由出走》，詩人、小說家）、黃裕文（《白噪音》，詩人）、林維君（《如果不在了，你想留下什麼？》，作家）、卡西尼星環（《恐怖色情故事》，作家）、Beck（從略，小說家）、吳易蓁（《自由背包客：台灣民主景點小旅行》，作家）、林心智（《台灣水果童謠》，童謠作家）、謝珮琪（譯作《歡場女孩：慾望、歡愉與性苦悶，近代法國性產業的形式與管制》，譯者）、光卿（〈FoodCat：您的餐點已在路上〉，寫作者）、船橋彰（《兩倍半島》，作者）、張娟芬（《流氓王信福》，作家）、葉淳之（《冥核》，作家）

#筆桿接力罷免到底 #文學有權干涉政治

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