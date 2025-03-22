疑連署造假國民黨台南市黨部被搜索、黨工收押 他喊話朱立倫應主動宣布負責

前國民黨副秘書長張雅屏。（資料照）

2025/03/22 10:36

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨台南市黨部因為涉及罷免綠委案出現大量亡者連署，日前遭檢方搜索，2名黨工被法院裁准羈押禁見。曾創下台灣司法史首例於選前被羈押的政黨地方負責人、前國民黨副秘書長張雅屏今天在臉書發文向國民黨主席朱立倫、組發會主委許宇甄喊話，呼籲朱、許2人主動對外宣布為此事負責，並呼籲司法不要為難基層黨務人員。

張雅屏表示，發動以罷制罷的國民黨中央，目前的態度是表示力挺，並且準備律師協助，如果他是黨內組織的負責人就會站出來到法院自首，向媒體宣布「是我下令要求辦理連署活動的，所有處理罷免連署的黨務人員都是執行我們黨的政治任務，因此責任我負，不要為難執行面的基層黨務人員」，並發起所有幹部查對國民黨籍立委被罷免的審查結果，其中有無不合格的問題，若有就去提告，在文末他還特別標記「中國國民黨 KMT」、「朱立倫」、「許宇甄立法委員」。

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張雅屏認為，羈押是對人的行動自由最大的侵害，絕對需要嚴格接受比例原則的檢驗，只有在專制國家會用此大砲來打小鳥，一般法官在考慮羈押時，會先考慮是否可以用交保、責付和限制住居來達到保全證據、危險預防等目的，因此羈押必須是其他手段都考慮過才能啟動的手段，由於羈押是侵害人權甚重的司法作為，實務上後續審級法官因為不想打臉判決羈押的法官判斷，往往會對被羈押者形成有罪的心證。

他說，「隨意羈押成為綠色恐怖起手式」，「又見到綠檢與法官將在野黨黨務人員予以羈押」。

在2014年屏東縣長選舉期間擔任國民黨屏東縣黨部主委的張雅屏，因為替國民黨縣長候選人簡太郎輔選，指稱民進黨縣長候選人潘孟安有婚外情，引發爭議，當時屏東地檢署搜索國民黨屏東縣黨部以及張雅屏等黨工住所，後張雅屏還被屏東地方法院裁定羈押禁見。

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