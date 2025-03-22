退場教師人力媒合平台 國民黨智庫批成效不彰

國民黨智庫教文體育組召集人陳學聖。（資料照）

2025/03/22 10:47

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨智庫教文體育組召集人陳學聖今日指出，教育部推動的「大專校院高等教育人力躍升培訓及媒合平台」，自106年至113年間，累計投入經費達3456萬元，提供諮詢媒合服務共1458人次，但最終成功轉職的大專校院退場教師僅有121人，顯示計畫成效有限。

陳學聖呼籲政府推動相關政策時，應以數據為依據，檢視資源配置的合理性，確保投入的每一分預算都能發揮應有價值，教育部應該審慎檢討平台的運作模式，深入分析成功率低的原因，提出具體改進措施，並建立退場教師人才庫，讓企業與機構可以更有效媒合，同時也應建立職場銜接追蹤機制，了解退場學校教師轉職的實際狀況，以作為政策調整依據，避免國家高教人才資源的流失。

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陳學聖指出，「大專校院高等教育人力躍升培訓及媒合平台」的執行成效，從106至113年度總共媒合1458人次，但成功轉職的退場教師僅121人，整體成功率偏低，若概略以諮詢媒合人次與成功轉職人數相除，除了109、111年度的成功率分別有12.87%及14.84%外，其餘年度都落在僅有個位數，其中110年度甚至只有3.53%，112與113年度合併計算成功率也僅9.01%。

他並質疑，「諮詢媒合」是採「人次」而非「人數」作為計算標準，顯示實際獲得幫助的退場教師人數可能更低。

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