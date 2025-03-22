假義消「金髮Yuki」黑歷史一堆 持假證件到壽司店工作被炒魷魚

Yuki受訪時宣稱是26歲日本女生，已懷孕10週，就讀台北某大學護理系，但判決書顯示他是高中畢業的外送員，而且是男性。「（記者張瑞楨翻攝）

2025/03/22 10:45

〔記者張瑞楨／台中報導〕男扮女裝且戴著金髮假髮、自稱是日本人Yuki的許姓男子，本月16日身穿EMT制服，尾隨台中市消防局救護員進入北屯區民宅，對洗澡溺水的3歲男童急救，男童送醫不治後，父親質疑Yuki是「假義消」，對兒子肚子亂壓，民間團體也譴責他持假EMT（緊急救護技術員）證照。他昨天出面回應，自稱是26歲的日本女生，已懷孕10週，他甚至當場「孕吐」。Sakana魚吞壽司則於臉書發布訊息，指許男去年9月用假身分與證件應徵工作，被發現之後，「我們立刻通知他停止上班（免職）」。

Sakana魚吞壽司還於臉書，公布雙方當時對話訊息，Yuki是用女性身分應徵工作，壽司店卻發現證件有問題，無法辦理勞保與健保，Yuki答覆說，他用的是居留證（日本人居留台灣），而且是永久簽證，壽司店還是發現證件是偽造，通知他不用來上班。

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這家壽司店還於臉書強調，「提醒各位在與任何人接觸或合作時，務必留意對方提供的資料真實性，並保持高度警覺！」

Yuki的各項假冒身分的爭議，包括他宣稱自己就讀台灣大學醫學院或台北某大學護理系，但實際是高中畢業的外送員，他宣稱是中市消防局信義分隊的義消，信義分隊已經否認，他曾上傳偽造的EMT（緊急救護技術員）證照，想要加入一個急救組織的社團，該社團也於前天（20日）發表聲明，譴責這種欺騙行為，另外，他宣稱自己是26歲的日本女生，昨天出面受訪時，還宣稱自己懷孕10週，且當場「孕吐」，現場記者全嚇傻。

不過，台中地方法院2022年12月30日的一份刑事簡易判決書卻顯示，Yuki姓許，案發當時20歲，他於同年3月24日晚間，騎機車於台中市南區一處路口，被人從後方追撞，警方依規定對雙方酒測，他卻在酒測單偽簽姊姊的名字，還出示姊姊的某醫療救護事業集團義工證給警察。

另外，他又在調解會中，又偽簽化名「許X筑」，不過，台中地檢署認為他平時有使用這個名字，這部分不起訴，但簽姊姊名字部分，依偽造文書罪起訴。

法院判決書明確指出，許男的性別是男性，學歷是高中畢業，職業是外送員，偽造簽署姊姊名字的行為，考量他坦承犯行，依偽造署押罪輕判2月，可易科罰金6萬元

Yuki昨天出面時，宣稱已經懷孕10週，他甚至當場「孕吐」，現場記者全看傻眼。（記者張瑞楨翻攝）

Sakana魚吞壽司於臉書發布訊息，指許男去年9月用假證件應徵工作，「我們立刻通知他停止上班」。 （記者張瑞楨翻攝臉書）

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