12縣市豪、大雨特報 雙北、桃竹地區大雷雨轟炸

氣象署今（24）日下午2點05分對中部以北及東部山區12縣市發布大雨特報。（圖擷自中央氣象署）

2024/06/24 14:51

首次上稿 14:29

更新時間 14:51

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕對流雲系發展旺盛，氣象署今（24）日下午對中部以北及東部山區12縣市發布豪、大雨特報；下午2點16分針對「新北市、桃園市、新竹縣」發布大雷雨即時訊息，下午2點37分大雷雨示警追加台北市。

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中央氣象署指出，午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今新竹縣山區有局部大雨或豪雨，台中以北、南投、宜蘭地區及雲林、嘉義、花蓮山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區慎防積水。

豪雨特報：新竹縣山區；大雨特報範圍：基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、雲林縣山區、嘉義縣山區、宜蘭縣、花蓮縣山區。

氣象署也針對台北市、新北市、桃園市、新竹縣發布大雷雨即時訊息，提醒當地民眾慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風、冰雹，溪（河）水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度，持續時間至15時30-45分；示警區域台北市、新北市、桃園市、新竹縣。

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