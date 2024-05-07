暫停運送彈藥到以國 美︰仍堅持安全承諾

以色列揚言攻擊加薩走廊南部城市拉法，已要求約10萬人撤出拉法東部區域。（法新社）

2024/05/07 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕傳出以色列軍隊即將進攻加薩走廊南部的拉法之際，美國新聞網站Axios五日獨家報導，拜登政府已暫停向以色列運送美國製造的彈藥，這是自去年十月七日以色列和巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」爆發衝突以來，美國首次停止對以色列武器供應，但未公開說明原因。兩名以色列官員表示，以國政府正試圖瞭解原因，並對此表示極度關切。

拜登面臨國內反戰壓力

拜登政府面臨國內龐大反戰壓力，要求確保以色列在加薩走廊使用美國武器符合國際法。今年二月，華府要求以色列做出保證，以方三月間簽署相關承諾。以色列總理納坦雅胡五日在紀念納粹大屠殺的聲明中，暗示與拜登政府的緊張關係，強調若要保衛自己，必須自行行動，並準備面對孤獨前行的挑戰。

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儘管暫停運送彈藥，但美國仍堅持對以色列的安全承諾。美國國家安全會議發言人表示，自去年十月七日以來，美國已向以色列提供數十億美元安全援助，並通過有史以來最大筆的緊急追加援助，美國將動用一切必要手段，確保以色列有能力自衛。

以促拉法東部居民撤離

然而，美國仍擔憂以色列在加薩走廊南部拉法地區展開軍事行動，恐危及超過百萬巴勒斯坦平民的安全。然而，納坦雅胡多次強調，不論是否與哈瑪斯達成停火協議，以軍都將進攻拉法。據報導，以色列六日發出公告，要求拉法東部居民「立即撤離」至附近的「人道區域」，可能影響十萬人；以軍也警告當地居民，即將發動大規模攻擊。

以色列軍方電台指出，撤離行動主要集中在拉法外圍地區，被撤離的民眾將被引導到附近汗尤尼斯和馬瓦西的帳篷城。以軍發言人修夏尼表示，約十萬人至少有數日時間，來遵循以軍的撤離指示移動，並強調此乃「限定範圍的暫時撤離行動」，「而非大規模撤離」。

與此同時，哈瑪斯與埃及、卡達調停者的停火談判五日進入第二天。巴勒斯坦官員表示，哈瑪斯堅持任何協議都必須包括加薩停火條件，談判未有顯著進展。納坦雅胡拒絕哈瑪斯提出的停火和釋放人質協議條件，強調接受哈瑪斯要求對以色列將是「重大挫敗」。

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