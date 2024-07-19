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川普率支持者為槍擊案亡者默哀 讚揚「肉身擋子彈」精神

川普18日在共和黨全代會上，邀請支持者一同為槍擊案中喪命的義消默哀。（法新社）

川普18日在共和黨全代會上，邀請支持者一同為槍擊案中喪命的義消默哀。（法新社）

2024/07/19 14:11

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國共和黨總統參選人川普（Donald Trump）槍擊案造成1名無辜民眾身亡、2人重傷。川普18日在共和黨全國代表大會（RNC，下稱全代會）上邀請支持者一同為喪命民眾康沛拉托爾（Corey Comperatore）默哀，讚揚他以肉身擋子彈、保護家人的精神。

綜合媒體報導，川普在共和黨全代會發表演說時表示：「我請大家默哀片刻，悼念我們的朋友寇利（康沛拉托爾）。」

賓州州長夏皮洛（Josh Shapiro）本月14日表示，50歲義消康沛拉托爾事發當時用身體遮擋家人不幸喪命，留下妻子和2個女兒，「像英雄般犧牲」。

《匹茲堡郵報》（Pittsburgh Post-Gazette）報導，康沛拉托爾曾擔任賓州水牛城鎮（Buffalo Township）義消隊隊長。

川普18日晚間告訴台下支持者：「沒有哪一種愛比捨己救人還偉大，這正是能在國家最黑暗時刻凝聚美國的精神，這正是將帶領美國重返人類成就與偉大巔峰的愛。這就是我們需要的。」

現場群眾高喊「寇利」的名字，川普隨後走到印有康沛拉托爾名牌的消防員制服前，親吻了防護頭盔。談到康沛拉托爾時，川普說「他真的是一位很棒的人」，稱他「把自己當成人肉盾牌」，替家人擋子彈。

川普還在演講中透露，過去幾天，他們已替受害者家屬募集了630萬美元（約新台幣2.1億元）善款。

川普走到印有康沛拉托爾名牌的消防員制服前，親吻了防護頭盔。（美聯社）

川普走到印有康沛拉托爾名牌的消防員制服前，親吻了防護頭盔。（美聯社）

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