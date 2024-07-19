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日本公寓爆炸6人傷 傳中國蠢男1舉動釀禍送醫後還企圖襲警

日本埼玉縣川口市昨驚傳有一棟公寓的房間發生爆炸，據指為住在該處的40多歲中國籍男子意圖輕生，但他後來反悔卻沒留意到有開瓦斯，竟直接點了一根菸才引發爆炸。（圖擷自X）

日本埼玉縣川口市昨驚傳有一棟公寓的房間發生爆炸，據指為住在該處的40多歲中國籍男子意圖輕生，但他後來反悔卻沒留意到有開瓦斯，竟直接點了一根菸才引發爆炸。（圖擷自X）

2024/07/19 14:17

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本埼玉縣川口市昨驚傳有一棟公寓的房間發生爆炸，據指為住在該處的40多歲中國籍男子意圖輕生，但他後來反悔卻沒留意到有開瓦斯，竟直接點了一根菸才引發爆炸，被送醫治療竟還鬧事。此外，由於該處距離附近的JR不到200公尺，受此影響JR也一度停駛，影響約2萬人。

JR一度停駛影響2萬人

綜合媒體報導，18日晚間約8點半左右，在埼玉縣川口市「並木2丁目」的住宅區，驚傳有3樓住家突然發生爆炸，劇烈的爆炸聲驚嚇鄰近民眾，直呼巨響有如打雷一般。這起爆炸也將公寓的陽台外壁水泥及玻璃碎片震飛到馬路上，甚至波及附近商家，有店家還表示，碎片被飛入店內，許多臨街的窗戶也被打破。

據指包含該棟公寓的其他住戶還有路人在內，爆炸共造成約6人受傷，所幸並未傳出有人有生命危險。不過由於該處距離JR西川口站只有大約150公尺，爆炸發生後列車也一度停駛近半小時，影響約2萬人。

日媒後續報導指出，引發爆炸的是住在3樓的一名中國籍男子，據指他原本意圖輕生才會打開屋內的瓦斯，但他後來又因害怕而後悔，原本想抽根菸，結果菸一點就引發爆炸。

報導提到，這名男子受傷後被送往醫院，竟還一度在醫院鬧事，試圖毆打警察，在被警方制伏後也被依妨礙公務進行逮捕，目前警方仍在調查以釐清案情。

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日本埼玉縣川口市昨驚傳有一棟公寓的房間發生爆炸，據指為住在該處的40多歲中國籍男子意圖輕生，但他後來反悔卻沒留意到有開瓦斯，竟直接點了一根菸才引發爆炸。（圖擷自X）

日本埼玉縣川口市昨驚傳有一棟公寓的房間發生爆炸，據指為住在該處的40多歲中國籍男子意圖輕生，但他後來反悔卻沒留意到有開瓦斯，竟直接點了一根菸才引發爆炸。（圖擷自X）

日本埼玉縣川口市昨驚傳有一棟公寓的房間發生爆炸，震驚附近民眾。（圖擷自X）

日本埼玉縣川口市昨驚傳有一棟公寓的房間發生爆炸，震驚附近民眾。（圖擷自X）

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