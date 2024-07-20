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熱帶低壓持續增強 鄭明典：約一半機率台灣將有顯著風雨

針對氣象署稍早發布的颱風路徑潛勢圖，前氣象局局長鄭明典發文分析，指結合過往經驗來看，約有一半的機率台灣會有顯著風雨。（圖擷自鄭明典臉書）

針對氣象署稍早發布的颱風路徑潛勢圖，前氣象局局長鄭明典發文分析，指結合過往經驗來看，約有一半的機率台灣會有顯著風雨。（圖擷自鄭明典臉書）

2024/07/20 11:42

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓東方海面的熱帶擾動昨已升級為熱帶性低氣壓，針對氣象署稍早發布的颱風路徑潛勢圖，前氣象局局長鄭明典發文分析，指結合過往經驗來看，約有一半的機率台灣會有顯著風雨。此外他也提到，熱帶低壓也出現增強的徵兆！

針對氣象署於今上午發布的颱風路徑潛勢圖，鄭明典發文表示，圖中的紅色圈圈是中心通過的70%機率範圍。而根據以往經驗，颱風中心如果從北緯25度、東經123度以西，北上通過，台灣就會有顯著風雨。因此目前來看，雖然時間還早，颱風走哪邊還很不確定，但是預估約有一半的機率台灣會有顯著風雨，為此他也直言「這樣，是不是值得緊盯颱風消息了！」

鄭明典也分享，根據今上午10點半的紅外線雲圖顯示，近中心對流爆發，熱帶性低氣壓近中心有大大的紫色區塊，直徑接近500公里，並指「這是熱低增強的徵兆！」鄭明典也說「這個熱低右側還有一小團雲系，更右方還有一個東風波擾動接近，所以路徑預報尚未收斂」。

針對網友詢問「因為海溫高，所以中心對流增強嗎？」鄭明典則回應「不是，海溫一直都維持，現在對流增強一部分是垂直風切減弱，另一部分是對流系統自然的組織過程」。

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今上午10點也在臉書PO文分享，位於菲律賓東方外海的熱帶性低氣壓，預估最快今天下午增強為颱風。他表示關鍵時間落在下週一，太平洋高壓駛流場減弱的狀況。並指各國預測大致以宮古島為界，偏東則對台灣影響少，反之則影響大。

鄭明典也分享，根據今上午10點半的紅外線雲圖顯示，近中心對流爆發，熱帶性低氣壓近中心有大大的紫色區塊，直徑接近500公里，並指「這是熱低增強的徵兆！」（圖擷自鄭明典臉書）

鄭明典也分享，根據今上午10點半的紅外線雲圖顯示，近中心對流爆發，熱帶性低氣壓近中心有大大的紫色區塊，直徑接近500公里，並指「這是熱低增強的徵兆！」（圖擷自鄭明典臉書）

氣象專家賈新興今上午10點在臉書也分享，位於菲律賓東方外海的熱帶性低氣壓，預估最快今天下午前增強為颱風。（圖擷自臉書）

氣象專家賈新興今上午10點在臉書也分享，位於菲律賓東方外海的熱帶性低氣壓，預估最快今天下午前增強為颱風。（圖擷自臉書）

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