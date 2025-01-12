公民團體罷免台中立委廖偉翔 網紅四叉貓、八炯、閩南狼等都來了

四叉貓等網紅，聲援台中市的罷免活動。（記者歐素美攝）

2025/01/12 10:37

〔記者歐素美／台中報導〕公民團體今天在台中市南屯國民運動中心前舉行罷免嘉年華活動，連署罷免台中第四區立委廖偉翔，現場民眾大排長龍、連署熱烈，四叉貓等網紅也到場發放紅包、春聯，強調公民團體資源有限，因此特別前來相助。民眾的高舉「藍白不倒，健保會倒」等標語，還有追星人也到場。

網紅四叉貓、八炯、閩南狼、杜承哲醫師、阿楚、女神下午茶等人，今天齊聚台中市南屯公園運動中心前，聲援公民團體的罷免活動。

請繼續往下閱讀...

四叉貓表示，罷免是一項困難的工作，但這只是一個開始，他希望拋下一個種子，可以像當初他揭露前台北市長柯文哲一樣，還有罷免韓國瑜一樣成功，達到星火燎原的目的。

八炯則拿著民眾黨昨天舉辦「釘孤枝」的布條，強調他昨天去反串，沒有被小草認出來，小草還送他免費布條，現場還有統促黨拿五星旗，難怪台灣被滲透得這麼慘，台灣被統戰成這樣，小草還不知不覺，很荒謬。

他還說，花蓮人沒有好好投票，選出花蓮王，不僅迫害花蓮人，現在還出來迫害台灣人，身為花蓮的子弟，他覺得他一定要站出來，只要各縣市需要，他都會出來站台，罷免藍委跟白委，尤其今年他將會有自己的孩子，他不希望孩子生活在這樣毁憲亂政的國家，所以他站出來也是為了未來自己的孩子。

閩南狼則以親身經歷指出，前總統馬英九說兩岸交流可以換取和平，他回來要向馬英九交報告，強調兩岸交流是沒有辦法得到和平，只有實力才能換取兩岸和平，不管支持藍白或綠，在中共的眼中都是台獨，他只是在拿明天的台獨打今天的台獨，呼籲大家不要再傻了，就算你向中共磕頭，他以後也不會原諒你。

台中市議員何文海也到場關心，他表示，天氣這麼冷，民眾還是這麼熱情，踴躍表達對藍白的看法，這就是民主社會，尊重多元聲音，強調藍白在立法院亂搞太離譜，年輕人才站出來反撲。

前台中市議員張耀中也到埸指出，罷免是公民的權利，藍白提高罷免門檻，十分不妥。現在的年輕人都願意為自己的權利發聲，很棒。

台中市罷免嘉年華民眾反應熱烈。（記者歐素美攝）

台中市罷免嘉年華民眾反應熱烈。（記者歐素美攝）

公民團體發起罷免台中市第四區國民黨立委廖偉翔，現場民眾大排長龍。（記者歐素美攝）

公民團體發起罷免台中市第四區國民黨立委廖偉翔，現場民眾大排長龍。（記者歐素美攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法