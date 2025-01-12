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    今晚明晨最冷！ 不排除達寒流等級 平地低溫下探5度

    今晚輻冷發威，將創此波平地最低氣溫，有機會出現5度極端低溫。（資料照）

    今晚輻冷發威，將創此波平地最低氣溫，有機會出現5度極端低溫。（資料照）

    2025/01/12 09:46

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕今（12日）晨本島各縣市的平地最低氣溫前3依序為新北（石碇區）7.5度、苗栗（三灣鄉）7.7度、基隆（七堵區）8.5度，其他各地區的平地最低氣溫約在8至11度之間，今晚輻冷發威，將創此波平地最低氣溫，有機會出現5度極端低溫，台北也有機會達寒流標準（台北測站低於10.4度）。

    中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今白天至明（13日）晨仍受強烈大陸冷氣團影響，天氣轉晴冷，白天因陽光加熱、氣溫稍回升，入夜強輻射冷卻發威，將創此波平地的最低氣溫、甚至於出現5度左右的極端低溫，而台北測站亦有短暫觸及「寒流標準」的機率。

    農漁養殖業應注意氣象署「低溫特報」，作好防寒措施，民眾亦應注意保暖、以保健康。今各地區氣溫為：北部7至17度、中部8至21度、南部10至23度、東部9至22度。

    明日白天起冷空氣減弱，至週二（14日）各地晴朗穩定，逐日明顯回暖，不過仍要注意早晚氣溫仍偏低。

    預估週三（15日）另一波鋒面雨帶挾強冷空氣南下、北部、東半部轉有局部短暫雨，北台氣溫驟降、愈晚愈冷；週四（16日）至週五（17日）晨強冷空氣籠罩，氣溫降至最低，天氣逐漸轉乾。

    週五白天起至下週日（19日）氣溫回升，預估此波冷空氣以大陸冷氣團的機率為最高，不過模式不排除還會繼續微調，應密切觀察。

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