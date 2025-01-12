「釘孤枝」直播與現場人數都有異 吳靜怡：偽造數據就是流量詐欺

吳靜怡在臉書發文指出，當天民眾黨線上直播人數出現「數據異常」，現場人數「15萬人」也是灌水，這讓她質疑：「這種被刻意操縱或偽造的數據就是流量詐欺！」（資料照）

2025/01/12 10:28

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨於11日在自由廣場前舉辦「釘孤枝」遊行，宣稱有「15萬人」在現場抗議民眾黨前主席柯文哲遭遇司法不公。政治評論員吳靜怡（Grace Woo）今日在臉書發文指出，當天民眾黨線上直播人數出現「數據異常」，現場人數「15萬人」也是灌水，這讓她質疑：「這種被刻意操縱或偽造的數據就是流量詐欺！」

吳靜怡提到，民眾黨「釘孤枝」流量密碼不是館長，而是來自雲林的張麗善，張麗善上台之後讓許多小草傻眼，本來線上直播人數已經衝到4.6萬人，沒想到張麗善7分鐘短講時，直播人數以每分鐘成長約4286人的速度，直線上升至7.6萬人，下台轉場的瞬間直播人數突破10萬人，當黃國昌和黨團站在台上時則達到11萬人。

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吳靜怡質疑，到底發生什麼事，民眾黨每次大型集會一定會出現「數據異常」，因為流程本來估計在下午5點是一波高潮，節目單寫著黃國昌的名字，結果卻延遲了，5點產生的瞬間爆衝異常值居然落點在張麗善上，產生不應該出現的「流量注水」現象。

至於現場人數「15萬人」，吳靜怡指出，當時民眾黨主持人喊出現場人數達到15萬人、線上人數達到15萬人，參與活動公民數加起來30萬人，但在人數最穩定還沒飄雨時，警方初估人數1萬人、網紅「四叉貓」依據經驗，評估為1萬5000人。吳靜怡也提出更多比對案例，像過去野百合是整個中正紀念堂爆滿為6000人，前立委林昶佐自由廣場前開唱獲得國際報導的是2萬人。

吳靜怡質疑：「民眾黨可不可以正經一點，不要一再地用謊言、數據掩蓋實質問題？」並提到遊行前黃國昌公布柯文哲案的民調，問題「認為檢方起訴柯文哲貪污等罪的證據充分嗎？」，答案選項相加竟然是110.3%，也就是說「考卷總分最多100分，居然出現全校唯一110分」？所以不只有「假老二民調」，連加總長度都必須異於常人了。

吳靜怡強調：「民眾黨一再違反了科學誠信原則，讓社會對其政黨產生不可信，這種被刻意操縱或偽造的數據就是流量詐欺！一慣用詐欺行為製造假性高潮和逼迫司法的壓力，展現出柯文哲實質影響力，高院當然不會接受這樣的威嚇！民眾黨喊出15萬人，真的又要讓小草過年被笑了，是在划酒拳嗎？」

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