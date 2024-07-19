富士山脫序行為頻傳 日本山梨縣官員：考慮禁止輕裝者登山

山梨縣知事長崎幸太郎昨表示，正考慮禁止穿著過於輕便等準備不足的登山客進入上山。（路透）

2024/07/19 15:02

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本富士山的山梨縣側本月1日起開始實施登山限制，但仍有登山客穿著輕裝，或是在登山步道上打瞌睡等脫序、危險行為，對此山梨縣知事長崎幸太郎昨表示，正考慮禁止穿著過於輕便等準備不足的登山客進入上山。

綜合日媒報導，富士山共有4條登山路線，其中利用率最高的是位於山梨縣一側的吉田口登山步道，據環境省統計，2023年攀登富士山的約22萬人之中，有超過6成，約13萬7千人使用吉田路線。

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有關當局為緩解壅塞情況，自今年7月1日富士山夏季登山季開始，吉田口登山步道限制單日登山上限為4000人，且每人需繳交2000日圓（約新台幣400元）通行費，在五合目架設大門，從下午4時到隔日凌晨3時關閉，阻止登山客夜間「彈丸登山」（通宵攻頂）。

不過，本月13日開始的3天假期中，出現僅穿運動鞋的輕裝登山客，或沒有預定可以過夜的山上小屋，或想在下午4點最後1分鐘上山的民眾。另，在八合目附近，還出現形似外國人的登山客在登山步道上小憩。

報導提及，吉田登山步道路線到山頂，以標準速度來說須6小時，若在下午4點，也就是關門時通過大門，預計在晚間約10點到達，距離日出還須等待6個多小時，故通常會在山上小屋過夜。另一方面，如果在凌晨3點大門開啟後才上山，距離日出只有1.5小時至2小時，即使最強壯的人也很難在這段時間攻頂。

與此同時，山梨縣知事長崎幸太郎18日於記者會上表示，「這些無理的登山客行為，使安全的富士山登山活動形象受到影響，非常令人遺憾」，接著強調「針對五合目下午4點關門，無預約山上小屋的登山客就不准通行」。

長崎幸太郎指出，在下午4點關門後仍想上山，或是在登山步道上打瞌睡等諸多違反禮儀的行為，「我們想請求這些外國登山客的駐日大使館提供協助」。

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