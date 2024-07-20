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台中11歲女童深夜滯留超商 向警哭訴「功課沒寫完不敢回家」

詹姓女童深夜11時在超商寫功課。（讀者提供）

詹姓女童深夜11時在超商寫功課。（讀者提供）

2024/07/20 11:16

〔記者黃旭磊／台中報導〕大里區11歲國小女童深夜11時在全家超商寫功課，向店員哭訴「功課沒寫完不敢回家」，4名員警及實習生協助攜帶超商外摺疊單車，用警車載返時發現詹母騎車出門找女兒，詹母稱女兒功課不好、多出一些複習作業，沒想到這麼晚沒回家，日後會陪同自習。

霧峰警分局今天表示，詹姓女童11日深夜11時許滯留塗城路一帶超商，店員報警稱看到餐桌全是作業，女童看到員警情緒瞬間崩潰，哭訴因功課沒寫完不敢回家，警方關懷安慰並購買晚餐充飢，實習生蕭誠翰與王少榛協助將女童折疊腳踏車收進巡邏車，並購買玩具安撫，詹女情緒穩定後同意隨警方載返社區。

成功派出所警員陳子健、紀宜含用警車載返女童住家社區，發現詹母（37歲）騎車出門找女兒，女童見到媽媽瞬間暴哭，詹母告知女兒當天中午1點許出門寫功課，因稱功課不好有多出複習作業，沒想到這麼晚沒回家。

霧峰分局成功派出所副所長何世吉說，女童先在鄰近大里圖書館寫作業，夜間閉館後前往超商繼續奮鬥，沒想到已過晚上11點，頓時心慌哭泣引起店員和顧客關注，而女童父親是職業軍人、有6歲弟弟多由詹母管教。

詹母向警方說，女兒個性樂觀但成績落後，有多出複習作業加強，不知道施予過度壓力，日後會理解女兒需求並載陪同自習。

霧峰警分局長廖誌銘表示，暑假期間家長應多注意孩子作息，施以適當教養避免過大壓力，警方也鼓勵民眾關注兒少動向，及時報案維護健康成長。

詹姓女童（右）哭訴「功課沒寫完不敢回家」。（讀者提供）

詹姓女童（右）哭訴「功課沒寫完不敢回家」。（讀者提供）

警方協助將女童折疊腳踏車收進巡邏車。（讀者提供）

警方協助將女童折疊腳踏車收進巡邏車。（讀者提供）

詹姓女童（右）見到媽媽瞬間暴哭。（讀者提供）

詹姓女童（右）見到媽媽瞬間暴哭。（讀者提供）

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