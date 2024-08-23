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8/23大樂透頭獎1注獨得 1.7億獎落台中！今彩539頭獎開4注

8月23日開獎的第113000081期大樂透頭獎開出1注、第113000203期今彩539頭獎開出4注。（擷取自台灣彩券、資料照；本報合成）

8月23日開獎的第113000081期大樂透頭獎開出1注、第113000203期今彩539頭獎開出4注。（擷取自台灣彩券、資料照；本報合成）

2024/08/23 22:20

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕8月23日開獎的第113000081期大樂透頭獎，由台中市太平區永成里長億路26號1樓的「喜喜公益彩券行」開出、第113000203期今彩539頭獎由台北市內湖區安康路446號1樓「永慶彩券行」、台北市內湖區成功路四段30巷37號1樓「運豐興業行」各開出1注、高雄市左營區站前北路1號2樓「好旺利彩券行」開出2注。

第113000081期大樂透中獎號碼「16、20、32、34、37、43，特別號：17」，頭獎1注中獎，可得1億7174萬1203元；貳獎2注中獎，每注可得171萬3247元；參獎共45注中獎，每注可得4萬0144元；肆獎104注中獎，每注可得1萬1166元；伍獎共2467注中獎，每注可得2000元；陸獎共2906注中獎，每注可得1000元；柒獎共2萬5998注中獎，每注可得400元；普獎共3萬6121注中獎，每注可得400元。

第113000081期49樂合彩中獎號碼為「16、20、32、34、37、43」，四合17注中獎，每注可得20萬元；三合共331注中獎，每注可得1萬2500元；二合共4836注中獎，每注可得1250元。

第113000203期今彩539中獎號碼為「09、11、30、34、39」，頭獎4注中獎，每注可得600萬元；貳獎共197注中獎，每注可得2萬元；參獎共6091注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬7682注中獎，每注可得50元。

第113000203期39樂合彩中獎號碼為「09、11、30、34、39」，四合3注中獎，每注可得21萬2500元；三合共192注中獎，每注可得1萬1250元；二合共8205注中獎，每注可得1125元。

第113000203期3星彩中獎號碼為「478」，壹獎共61注中獎，可得5000元。

第113000203期4星彩中獎號碼為「8252」，壹獎共13注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

大樂透、49樂合彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

大樂透、49樂合彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

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