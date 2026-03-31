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    首頁 > 國際

    達美航空客機一起飛引擎就爆炸！機翼拖著火焰飛行驚悚畫面曝

    2026/03/31 12:52 即時新聞／綜合報導
    達美航空一架空中巴士A330客機，一升空左引擎就發生爆炸，客機拖著火焰在空中飛行的驚悚畫面也被拍下。（圖擷自X）

    達美航空一架空中巴士A330客機，一升空左引擎就發生爆炸，客機拖著火焰在空中飛行的驚悚畫面也被拍下。（圖擷自X）

    達美航空（Delta Airlines）一架空中巴士A330客機，在當地時間30日從巴西聖保羅起飛，不料一升空左引擎就發生爆炸，客機拖著火焰在空中飛行的驚悚畫面也被拍下，所幸客機順利返回原機場，過程中無人受傷。

    綜合外媒報導，達美航空編號DL104的空中巴士A330客機，在當地時間30日晚間從聖保羅國際機場起飛，原定飛往美國亞特蘭大，不料客機一起飛左引擎不明原因突發生爆炸，客機拖著火焰在空中飛行的驚悚畫面也被拍下，還可以看到有起火物體從空中落下，引發附近樹林火災。

    當時航班載有272名乘客和14名機組人員，所幸客機順利返回原機場，過程中無人受傷。達美航空稱引擎爆炸是由機械故障引起的，所有乘客都被重新安排乘坐其他航班前往目的地。

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