達美航空客機一起飛引擎就爆炸！機翼拖著火焰飛行驚悚畫面曝

達美航空一架空中巴士A330客機，一升空左引擎就發生爆炸，客機拖著火焰在空中飛行的驚悚畫面也被拍下。（圖擷自X）

達美航空（Delta Airlines）一架空中巴士A330客機，在當地時間30日從巴西聖保羅起飛，不料一升空左引擎就發生爆炸，客機拖著火焰在空中飛行的驚悚畫面也被拍下，所幸客機順利返回原機場，過程中無人受傷。

綜合外媒報導，達美航空編號DL104的空中巴士A330客機，在當地時間30日晚間從聖保羅國際機場起飛，原定飛往美國亞特蘭大，不料客機一起飛左引擎不明原因突發生爆炸，客機拖著火焰在空中飛行的驚悚畫面也被拍下，還可以看到有起火物體從空中落下，引發附近樹林火災。

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當時航班載有272名乘客和14名機組人員，所幸客機順利返回原機場，過程中無人受傷。達美航空稱引擎爆炸是由機械故障引起的，所有乘客都被重新安排乘坐其他航班前往目的地。

2/A Delta Flight 104's left engine igniting in flames shortly after takeoff from São Paulo on March 30, 2026, with the aircraft safely returning; such incidents, often from bird strikes or mechanical faults, occur rarely. pic.twitter.com/IGqr6wSeHL — CMNS_Media✍???? （@1SanatanSatya） March 30, 2026

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