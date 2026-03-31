京華城案法庭公播16支影片上線 2分51秒看完宣判

京華城案公播共16支影片已上線。（記者翁靖祐翻攝）

前台北市長柯文哲涉嫌京華城收賄圖利等案，台北地方法院26日宣判，將其依違背職務收賄罪判刑、2件公益侵占罪、背信罪併處17年有期徒刑、褫奪公權6年。本案於去（2024）年12月15日進入為期2週的辯論程序，柯聲請就本案言詞辯論、宣判進行直播，合議庭裁定於宣判後5日內「公開播送」言詞辯論、宣判錄音、錄影，而公播內容也於今天（31日）上午10時上線。

本次法庭公播共分為16支影片，北院的分類邏輯根據時段進行分類，如去年12月16日的庭期共包含上、下午，因此12月16日的影片共分為上、下午2支，平均一支影片時長高達2小時。最長的一支影片更是長達3小時20分為去年12月19日下午言詞辯論內容；最短一支則為本月26日宣判內容影片，時長2分51秒。

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大多數影片內容是單純的法庭錄影，並無額外的加上字幕，亦無手語老師等協助聽障民眾進行轉譯，唯一的後製內容是同案被告邵琇珮曾請求將其打馬賽克與變聲處理獲得合議庭准允。

這次的公播影片被上傳至Youtube的「臺北地院刑事科」頻道，該頻道在短短半小時內，訂閱人數也從7一路飆漲至100多位，每支影片也瞬間多達百次的觀看次數，不過本頻道並無開放網友留言。

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